Kupili miedź, dostali malowaną kostkę brukową! Skarżą się na tureckie oszustwo!

Genewa Mercuria Energy Group twierdzi, że padła ofiarą oszustwa. Firma kupiła 10 tys. ton miedzi, a otrzymała kontenery malowanej kostki brukowej. Wartość transakcji to 36 mln dolarów, informuje BBC.

Do transakcji doszło latem 2020 roku. Genewa Mercuria Energy Group zamówiła dostawę miedzi konwertorowej u tureckiego dystrybutora. Miedź konwertorowa to forma miedzi zanieczyszczonej wytworzonej przez przedmuchiwanie powietrzem ciekłego kamienia miedziowego.

Około 6 tys. ton załadowano do ponad 300 kontenerów na ośmiu statkach. Kiedy ładunki zaczęły przybywać do Chin okazało się, że są wypełnione malowaną kostka brukową. Do sytuacji doszło mimo kontroli bezpieczeństwa i inspekcji.