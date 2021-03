Włoscy eksperci: Zawieszenie szczepień preparatem AstraZeneki to błąd!

Decyzja o zawieszeniu we Włoszech szczepień przeciwko Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca była błędem, którego należało uniknąć - to często wyrażana przez ekspertów opinia. Od poniedziałku w rezultacie tej decyzji krajowej Agencji Leków nie podano 200 tys. dawek szczepionki

Czytaj też: Gut: jeżeli inni nie chcą szczepionki AstraZeneca, to my kupmy, ile się da

Czytaj też: Dezinformacja w sprawie AstraZeneki. Walka koncernów

Mikrobiolog Andrea Crisanti z Uniwersytetu w Padwie powiedział w środę w wywiadzie telewizyjnym, że decyzja o zawieszeniu podawania preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu była „reakcją paniki” ze strony polityków. Zaznaczył, że nie skonsultowano jej z komitetem naukowym doradzającym rządowi w Rzymie.

W Wielkiej Brytanii - jak dodał - zaszczepiono miliony osób i nic się nie stało. A teraz prosi się świat nauki, by rozbudził na nowo zaufanie. „Ale to zadaniem polityków będzie jego przywrócenie” - oświadczył włoski ekspert.

To były decyzje polityczne, które nie zostały poparte przez żadne dowody naukowe. A teraz ten, kto je podjął bierze na siebie za to odpowiedzialność, bo żaden organ naukowy nie wypowiedział się przeciwko szczepionce AstraZeneca - ocenił profesor Crisanti.

Prof. Crisanti wyraził opinię, że nie ma związku przyczynowego między zgonami osób zaszczepionych a szczepieniem. Jest tylko, jak wyjaśnił, związek czasowy.

Prezes federacji włoskich onkologów, kardiologów i hematologów Francesco Cognetti stwierdził zaś w wywiadzie dla dziennika „Il Messaggero”: „Uważam, że zablokowania AstraZeneca należało i można było uniknąć”.

Należało uniknąć, bo mamy do czynienia z wojną z wrogiem, który we Włoszech powoduje śmierć do 500 osób dziennie. Sytuacja jest bardzo ciężka, a my ryzykujemy tym, że zneutralizujemy jedyną broń, jaką mamy do dyspozycji: szczepionkę - podkreślił lekarz z Rzymu.

Lecz przede wszystkim zawieszeniu można było zapobiec ze względu na dowody naukowe - oświadczył. Jego zdaniem włoska Agencja Leków popełniła „katastrofalne błędy” informacyjne.