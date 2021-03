Do pubu tylko z... dowodem szczepienia!

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział w środę, że puby mogłyby wymagać od klientów dowodów szczepienia, decyzje w sprawie podróży zagranicznych podane będą 5 kwietnia, a Francja może znaleźć się na „czerwonej liście” krajów wysokiego ryzyka epidemicznego.

Johnson odpowiadał w środę po południu na pytania posłów z komisji łącznikowej Izby Gmin. To jedyna parlamentarna komisja, która może przesłuchiwać szefa rządu, a tworzą ją szefowie wszystkich zwykłych komisji, stąd też zadawane pytania dotyczą bardzo szerokiego spektrum tematów.

Tym, co wzbudziło w ocenie brytyjskich mediów największe kontrowersje, była odpowiedź Johnsona na pytanie o tzw. paszporty szczepionkowe. „Podstawowa idea certyfikatów szczepionkowych nie powinna być nam całkowicie obca” - powiedział, a dopytany, czy zwykli obywatele, idąc np. do pubu też będą ich potrzebować, odparł: „Myślę, że to jest coś, co może zależeć od indywidualnych pubów, od ich właścicieli”. Johnson mówił kilka tygodni temu, że rząd rozważa różne możliwości, które umożliwiłyby wznowienie podróży zagranicznych, ale dość kategorycznie wykluczał, by paszporty szczepionkowe mogły być potrzebne, by pójść do pubu.

Szef rządu był też pytany o to, kiedy będzie zniesiony zakaz wyjazdów zagranicznych i czy możliwe będą w tym roku wakacje za granicą. Według ogłoszonego przez niego przed miesiącem planu, najwcześniejszą możliwą datą ma być 17 maja. Jak powiedział w środę, informacja w tej sprawie zostanie podana 5 kwietnia, czyli o tydzień wcześniej niż dotychczas rząd zapowiadał. Ale jak sugeruje stacja Sky News, przyspieszenie daty wcale nie jest dobrą wiadomością, bo w obecnej sytuacji epidemicznej w kontynentalnej części Europy, to zwiększa prawdopodobieństwo przedłużenia zakazu podróży.

Johnson nie wykluczył, że na listę krajów wysokiego ryzyka epidemicznego wkrótce zostanie wpisana Francja, nawet jeśli miałoby to oznaczać zakłócenia w transporcie towarów. Z państwami z „czerwonej listy” zawieszono połączenia lotnicze, zaś osoby, które w nich były w ciągu ostatnich 10 dni, a nie są obywatelami lub rezydentami Wielkiej Brytanii bądź Irlandii, mają zakaz wjazdu. Na tej liście nie ma obecne żadnego państwa europejskiego, więc jest to mniej dotkliwe niż byłoby w przypadku Francji.

Tymczasem w środę podano, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 5605 zakażeń koronawirusem i stwierdzono 98 zgonów z powodu Covid-19. W obu przypadkach są to nieznacznie wyższe liczby niż wynosi średnia z ostatnich siedmiu dni. Dotychczasowy bilans epidemii to 4,31 mln wykrytych zakażeń, wskutek których zmarły 126 382 osoby. Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 28,65 mln osób, a drugą - 2,53 mln.

