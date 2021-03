Transportowiec morski na wiatr i wodór

Norweski program budowy pierwszego statku transportowego o zerowej emisji nabiera tempa. Po sześciu miesiącach trwania konkursu, w którym wzięło udział aż 31 armatorów, wyłoniono zwycięski projekt. Według wstępnych założeń statek może wejść do użytkowania do końca 2024 r. – informuje Paweł Krzyżanowski na portalu komputerswiat.pl.

HeidelbergCement Norway i Felleskjøpet AGRI przyznały firmie Egil Ulvan Rederi prestiżowy kontrakt na budowę i eksploatację pierwszego na świecie statku towarowego o zerowej emisji. Jego koncepcja została opracowana w ścisłej współpracy z Norwegian Ship Design - TNSDC, norweską firmą zajmującą się projektowaniem konstrukcji pływających.

Koncepcyjny na razie statek nosi nazwę „With Orca” - Powered by Nature. Znaczna część energii potrzebnej do jego działania będzie bowiem pozyskiwana bezpośrednio z natury - za pośrednictwem dwóch rotorów, działających analogicznie do żagli. Energia wiatrowa będzie stanowić dodatek do silnika spalinowego napędzanego wodorem z dodatkami zwiększającymi wydajność, który przechowywany ma być na pokładzie w postaci sprężonej – informuje komputerswiat.pl.

„With Orca” - Powered by Nature będzie masowcem samowyładowczym o długości ok. 88 m i nośności ok. 5500 ton. Zwiększona, w stosunku do konwencjonalnych jednostek, wydajność energetyczna ma być osiągnięta także za sprawą specjalnie zaprojektowanego kadłuba oraz, zapobiegającemu dryfowaniu kila.

Komputerswiat.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: Kto będzie partnerem budowy elektrowni jądrowej