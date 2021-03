Prezent na Wielkanoc – przepisy na świąteczne dania

Z okazji świąt przygotowaliśmy wyjątkowy prezent – e-wydanie Sieci Extra z przepisami na wielkanocne dania. Dostaną go obecni subskrybenci Sieci Przyjaciół, ale również nowi e-prenumeratorzy tygodnika Sieci, którzy do nas dołączą. Warto, bo dostęp do e-wydań Sieci jest teraz za pół ceny

Wielkanoc przy stole to aż 36 świątecznych przepisów i inspirujące felietony kulinarne. Są tu i tradycyjne receptury, i potrawy w nowoczesnym wydaniu. Najwięcej miejsca poświęciliśmy słodkim wypiekom – mamy aż 7 przepisów na mazurki! Nie zabraknie również kulinarnych pomysłów na poświąteczny detoks – lekkie dania pomogą schudnąć po wielkanocnym ucztowaniu. Zapraszamy na https://siec.wpolityce.pl/oferta

Jak pobrać e-wydanie ze świątecznymi przepisami?

Subskrybenci Sieci Przyjaciół znajdą go na swoim koncie czytelnika w zakładce: Moje Wydania / Sieci Extra https://siec.wpolityce.pl/

Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać wielkanocne przepisy w prezencie, zachęcamy do dołączenia do Sieci Przyjaciół https://siec.wpolityce.pl/oferta w promocyjnej cenie. Roczna e-prenumerata jest teraz za 89,99 zł, czyli w cenie dostępu na pół roku, a miesięczna za 9,99 zł - regularna cena to 19,99 zł.

Zdrowych, radosnych i smakowitych Świąt Wielkanocnych!

(mt)