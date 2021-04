Pora na Pola zaoferuje zakupy jedzenia na subskrypcyję

Pora na Pola zakończyła fazę projektowania algorytmu predykcji koszyka i po etapie testów będzie gotowa, by od czerwca br. zaoferować zakupy kraftowego jedzenia w modelu subskrypcyjnym, podała spółka

Projekt realizujemy w 100% zgodnie z harmonogramem. Testy w naszym zespole oraz działania optymalizacyjne już ruszyły, ten etap powinniśmy zamknąć do końca kwietnia. Następnie czeka nas kilka tygodni prac wdrożeniowych, aby sprzedaż w modelu subskrypcyjnym rozpocząć już od czerwca - powiedział prezes Pora na Pola Adrian Piwko, cytowany w komunikacie.

Spółka zebrała dotychczas 80 proc. środków w emisji crowdfundingowej, promowanej na Crowdway, która potrwa do 9 kwietnia. Do 6 kwietnia na konto Pora na Pola wpłynęło blisko 2,1 mln zł wobec celu określonego na poziomie 2,6 mln zł z przeznaczeniem na akcelerację biznesu, podano w materiale.

Na opracowanie algorytmu firma pozyskała dotację UE w kwocie blisko 0,5 mln zł oraz środki od inwestorów w drugiej rundzie crowdinvestingowej, zrealizowanej w 2020 roku. Dzięki aktualnej, trzeciej rundzie finansowania, spółka będzie mogła wdrożyć sprzedaż abonamentową. Największym inwestorem w trwającej emisji akcji serii D jest firma adCookie.

Model subskrypcyjny przyniesie klientom wygodę dokonywania zakupów w serwisie poranapola.pl. Narzędzie będzie przypominać o nadchodzącym zamówieniu i możliwości zmiany jego parametrów. Z kolei naszej firmie pozwoli na optymalizację kosztów pozyskiwania i utrzymywania klientów. Jeśli tylko co dziesiąty użytkownik platformy skorzystałby z subskrypcji, przyniesie to wymierny wpływ na wynik finansowy spółki, a deklaracji mamy istotnie więcej” - dodał prezes.

Jak podkreślił Piwko, szybki wzrost Pora na Pola jest wynikiem inwestycji poczynionych w ramach realizacji celów z drugiej rundy inwestycyjnej z roku 2020. W I kw. spółka zanotowała trzykrotny wzrost przychodów. Zwiększyła się także średnia wartość zamówienia oraz liczba odwiedzin na stronie internetowego targu.

Pora na Pola to spożywczy e-commerce, który dostarcza świeże, wyselekcjonowane produkty od wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce. W 2020 roku firma zrealizowała około 10 tys. zamówień na ponad 165 tys. produktów. Przychody Pora na Pola przekroczyły 2,5 mln zł i wzrosły o ponad 500% r/r w 2020 r. W 2023 roku spółka planuje debiut na NewConnect. Według szacunków zarządu, do tego czasu jej przychody mają rosnąć o ponad 150% rocznie.

isbnews.pl/mt

Czytaj też: Eksport żywności i napojów z W. Brytanii spadł o 75 proc., szczególnie czekolady, whisky i sera