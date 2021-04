PAIH obsługuje ok. 200 projektów inwestycyjnych o wartości 8 mld euro

Wystawa Expo w Dubaju jest szansą dla polskich firm, by zdobyć nowe rynki Bliskiego Wschodu, a też perspektywiczny rynek afrykański - mówi PAP prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda. Zaznaczył, że pandemia nie zmniejszyła zainteresowania zagranicznych inwestorów Polską

W ocenie szefa PAIH pandemia nie zmniejszyła zainteresowania zagranicznych inwestorów Polską. Rozmowy inwestycyjne nie wyhamowały. Nadal jest duże zainteresowanie naszym rynkiem ze strony inwestorów z zagranicy - podkreślił Krzysztof Drynda.

Dodał, że PAIH obsługuje obecnie prawie 200 zagranicznych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 8 mld Euro. „To jest wzrost o ok. 5 proc. względem porównywalnego okresu 2020 r.” - wskazał. I poinformował, że to głównie inwestycje firm z sektora usług, ale też motoryzacji i elektromobilności, „w której wyrastamy na głównego gracza w Europie”. Dominują inwestorzy z Niemiec, Korei Południowej, Japonii, Stanów Zjednoczonych - podał.

Podkreślił, że elementem budującym wizerunek Polski jako wiarygodnego partnera jest uruchamianie kolejnych projektów na naszym rynku przez firmy już w Polsce obecne. Jako przykład podał niedawną, kolejną inwestycję francuskiej firmy Faurecia, obecnej na naszym rynku od blisko ćwierć wieku. Przed pandemią byliśmy w unijnej czołówce pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy. Świadczy to o tym, że mamy wykwalifikowaną i elastyczną kadrę pracowniczą, łatwo dostosowującą się do różnych warunków - wskazał szef PAIH.

Drynda zwrócił uwagę, że branże związane z IT to sektory gospodarki, które „wygrywają na pandemii, bo świat przenosi się do sieci”. „Zmiana łańcuchów dostaw jest szansą dla Europy w ściąganiu nowych inwestycji, a przez to olbrzymią szansą dla polskich firm, mogących stać się poddostawcami wszystkich podmiotów, które będą się relokować i szukać rynków przede wszystkim w UE” - powiedział. Ocenił, że w najbliższych latach Polska będzie „bramą do Europy dla firm z rynków pozaunijnych”.