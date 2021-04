Total zawiesza gigantyczną inwestycję gazową

Francuska Grupa Total zawiesza międzynarodowy projekt gazowy w północno-wschodnim Mozambiku o wartości 20 mld euro z powodu ataków terrorystycznych w tym kraju – podał we wtorek dziennik „Le Figaro”.

W prowincji Cabo Delgado i wokół kompleksu gazowego nie da się zagwarantować bezpieczeństwa – poinformowała Grupa Total w komunikacie prasowym. Sytuacja ta skłoniła Total jako operatora projektu LNG w Mozambiku do ogłoszenia (zdarzenia) siły wyższej.

24 marca uzbrojone grupy związane z dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie (IS) zaatakowały miasto portowe Palma, położone zaledwie 10 kilometrów od miejsca inwestycji. Zginęły dziesiątki osób.

Pracowników Totalu oraz podwykonawców ewakuowano. Na miejscu pozostało około 700 żołnierzy, którzy mają zapobiec grabieżom z miejsca inwestycji.

Według koncernu jest jeszcze za wcześnie, by oszacować, jak duże opóźnienie spowoduje zawieszenie realizacji inwestycji. Do niedawna oczekiwano, że inwestycja zostanie oddana do użytku w 2024 r.

Reformy w Mozambiku zajmą lata - uważa badacz z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Benjamin Auge.

Jego zdaniem Total mógłby wznowić swoją działalność w Cabo Delgado, gdyby armia w Mozambiku była w stanie zapewnić bezpieczeństwo na dużym obwodzie wokół półwyspu Afungi.

