W światowy dzień hasła jak utworzyć silne hasło podpowiada Marek Zagórski

1 czwartek maja to święto znienawidzone przez hakerów - Światowy Dzień Hasła. Hasła są jednym z podstawowych sposobów, w jaki możemy udowodnić, kim jesteśmy – pisze minister cyfryzacji Marek Zagórski na swoim profilu na Facebooku. Stosowanie silnych haseł jest niezbędne, twórzmy je, dzięki temu skuteczniej będziemy chronić swoją tożsamość oraz istotne informacje

Marek Zagórski zakłada, że większość użytkowników internetu dobrze zna wskazówki dotyczące tego, jak utworzyć hasło dla zabezpieczenia konta. Niemniej, stara się uporządkować wiedzę na ten temat i korzystając zasobów resortu cyfryzacji przypomina najlepsze sposoby tworzenia dobrego i bezpiecznego hasła.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zalecają, aby hasła tworzyć przy użyciu trzech losowych słów. Po prostu je połączysz, na przykład „kawatramwajryba” lub „ścianacienkikoszula” - czytamy na portalu gov.pl. Możesz wybrać słowa, które zapadają w pamięć, ale powinieneś unikać takich zwrotów, które mogą być łatwe do odgadnięcia, takich jak „jedendwatrzy” lub są ściśle związane z tobą osobiście, jak: imiona i nazwiska członków rodziny lub zwierząt domowych - informuje gov.pl.

Sposoby ataku na konta użytkowników Istnieje kilka sposobów, w jaki cyberprzestępcy mogą próbować zaatakować konta użytkowników. Wiele z nich opiera się na atakach celowanych w używane hasła, więc spójrzmy na kilka z nich:

Zbyt łatwe hasła

Powinieneś postarać się, aby twoje hasło nie było łatwe do odgadnięcia. Wszyscy wiemy, że hasła chronią rzeczy, które są dla nas cenne, ale to nie powstrzymuje ludzi przed używaniem najpopularniejszych haseł, w tym „hasło”, „123456”, „qwerty”, „piłka nożna” i tak dalej.

Jedno hasło do wielu witryn

W mediach często pojawiają się historie o tym, że cyberprzestępcy łamią dużą liczbę haseł z witryn, które nie zapewniły im odpowiedniej ochrony. Jeśli ponownie używasz tego samego hasła w wielu witrynach (tzw. recycling hasła), a cyberprzestępcy włamują się do jednej witryny, mogą wypróbować odzyskane hasła w innych witrynach, z których korzystasz.

Keylogging

Istnieje pewien rodzaj złośliwego oprogramowania, który raz zainstalowany w systemie próbuje rejestrować naciśnięcia klawiszy - w tym hasła. Oczywiście wpłynie to na każde wprowadzone hasło, bez względu na to, jak jest skomplikowane. Najlepszą metodą obrony tutaj jest utrzymywanie aktualnego oprogramowania.

Tworzenie i zapamiętywanie silnych haseł

Przy zakładaniu konta w dowolnej witrynie może pojawić się „dylemat hasła”. Jest to wybór między podaniem słabego hasła, które łatwo zapamiętać, a silnego hasła, które trudno zapamiętać.

Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących tworzenia silnego hasła.

Długość hasła Wybierz hasło o długości co najmniej 8 znaków. Jeszcze lepsze jest dłuższe hasło, składające się z 12 lub 14 znaków. Pamiętaj, że niektóre witryny, systemy operacyjne lub aplikacje posiadają wymagania co do minimalnej długości hasła.

Złożoność hasła Hasło powinno zawierać co najmniej jeden znak z każdej z następujących grup: • Małe litery • Duże litery • Liczby • Znaki specjalne

