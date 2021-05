Państwo spłaci nam hipoteki! Rewolucje Polskiego Ładu

Umorzenie przez państwo co najmniej do poziomu 150 000 zł kredytu hipotecznego, dla rodzin, w których jest dwójka dzieci? Tak zapowiedział premier podczas prezentacji Polskiego Ładu. Nic dziwnego, że opozycja stawała na głowie, żeby nie dopuścić do prezentacji Polskiego Ładu. To pomysł na zupełnie nową, bogatą i silną Polskę. To też zaadresowane najważniejsze potrzeby. To dowód, że obecny rząd słucha potrzeb Polaków i rozumie co się dzieje. To dokładne zbadanie potrzeb i precyzyjne, bardzo konkretne, przemyślane odpowiedzi. Jakościowo to jednocześnie dokładnie przeciwny biegun tego, co ostatnio pokazywała opozycja

Polski ład który ma zrealizować polskie aspiracje a może nawet jeszcze coś więcej jeszcze coś trudniejszego polskie marzenia – zapowiadał prezes Prawa i Sprawiedliwości

W telegraficznym skrócie: Obniżamy podatki, podwyższymy wynagrodzenia, poszerzamy klasę średnią, wzmacniamy klasę średnią, rozwiązujemy największy problem młodych ludzi, rozluźniamy pętle w kredytach hipotecznych, w których duszą się już Polacy, pomożemy też seniorom… a nawet nie zaczęliśmy mówić samym państwie i projektach infrastrukturalnych! Mamy konkretną wizję jak wzmocnić szpitale, służbę zdrowia, seniorów, administrację, młodych Polaków… Wiemy co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, choć i tak dobrze nam szło. Oto nasz konkretny pomysł na ciąg dalszy polskiej epopei - można by rzec. Plan jest

Jak zauważył premier Morawiecki, na 37 krajów OECD polski wzrost płac wzrost wynagrodzeń na poziomie 32 proc. był najwyższy wśród wszystkich tych krajów. To może świadczyć o polityce społeczno-gospodarczej jako jedno, krótkie podsumowanie.

To jest to pozytywne sprzężenie zwrotne całej gospodarce i do tego doprowadziliśmy poprzez szereg działań które sprawiły wynagrodzenia Polaków wśród tych 37 krajów OECD wzrosły najszybciej jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę naszą reformę tę sprzed 2 lat kiedy obniżyliśmy podatki z 18 do 17 proc., podnieśliśmy koszty uzyskania przychodów a do zero obniżyliśmy podatek PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Obniżyliśmy też CIT dla małych i średnich firm 19 a dla innowacyjnych firm mamy najniższy podatek w Europie. Kiedy to wszystko razem do siebie dodamy to widzimy że ten postulat bierzemy na serio że to jest nasza Nowa Nadzieja na szybki rozwój przyszłości ale też nasza obietnica nasza obietnica i nasze zobowiązanie wobec Polaków i dlatego dziś nie zasypiamy gruszek w popiele idziemy dalej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS zapowiedział, że wdrażamy rozwiązania, które postawią nas i to w wartościach bezwzględnych nawet powyżej niektórych bardzo bogatych krajów Zachodu.

Te rozwiązania, to kwota wolna do kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. W wartościach bezwzględnych liczonych w euro a nie tylko w proporcji do siły nabywczej i do średnich zarobków będzie kwota wyższa niż kwota wolna od podatku we Francji Hiszpanii czy Włoszech. Będzie podobna do kwoty wolnej od podatku obowiązujących np. w Danii. To prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 milionów Polaków to spowoduje że dla osoby która dzisiaj zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego 1650 zł netto zostanie w portfelu.

Również te osoby które dziś zarabiają na poziomie średniej krajowej będą beneficjentami tej zmiany systemu w kierunku systemu bardziej i rzeczywiście progresywnego.

Wzmocnienie budowy klasy średniej

O ile radykalne zwiększenie kwoty wolnej od podatku ma na celu awans jak największej liczby osób z grupy mniej zamożnych do grupy klasy średniej, ten drugi pomysł ma wzmocnić budowę klasy średniej, a to podniesienie progu tego progu podatkowego który nie był podnoszony od 12 lat z 85000 zł do 120000 zł.

Jesteśmy świadomi tego że część klasy średniej to dochody między 6 a 10 000 zł. To też osoby, które chcemy, żeby na tej reformie nie tylko nie straciły, ale troszeczkę, w niektórych przypadkach też trochę skorzystały - podkreślił premier. To jest program budowy klasy średniej dla wszystkich, a nie dla nielicznych, klasy średniej, która ma być klasą średnią polskich rodzin - oświadczył szef rządu. - To jest program wzmocnienia polskich rodzin. Rodziny są w sercu programu Prawa i Sprawiedliwości, programu Zjednoczonej Prawicy - zapewnił premier.

Trudno nie cieszyć się z tego, że rząd zaadresował również problemy, o których tak pisaliśmy tu na portalu często ostatnio, czyli alarmującej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Trudno wyobrażać sobie, by Polacy chcieli zakładać rodziny i „pracować” ku chwale demografii, jeśli nie mają gdzie mieszkać, bo i mieszkań brakuje, i na nie ich nie stać. Zmiana prawa dot. Zabudowy jednorodzinnej z pewnością ułatwi życie poza miastami, natomiast podejście do kredytów i zdolności jest drugą rewolucyjną sprawą w Polskim Ładzie.

Znamy takich sytuacji dziesiątki setki każdy pewnie zna je ze swojego najbliższego otoczenia że ktoś ma zdolność kredytową czyli coś więcej niż zdolność rzeczową. Ma zdolność kredytową ale nie stać go na wkład własny co się wtedy dzieje wtedy rozpoczyna się szukanie środków po rodzinie po przyjaciołach zaciąganie nowych kredytów, drogich. Nie chcemy tego. Dziś to miejsce ze swoją pomocą wchodzi państwo polskie – powiedział premier Morawiecki.

Wedle Polskiego Ładu państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40 proc. i na dziś, do wysokości 100 000 zł wkładu własnego! Ten wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania praktycznie od ręki jeżeli te mieszkania są na rynku dostępne.

Ale dalej jest jeszcze ciekawiej!

Chcemy doprowadzić do tego aby w tych rodzinach w których pojawi się drugie i kolejne dzieci żeby następowała pewna kwota umorzenia tego kredytu, który został zaciągnięty i będzie to program który pozwoli do poziomu 150 000 zł, co najmniej do poziomu 150 000 zł, takie umorzenie przeprowadzić. Jeżeli ktoś będzie miał drugie trzecie czwarte czy również piąte dziecko, będzie to odpowiednio mniej. Chcemy żeby ten program był silnie pro materialny i taki będzie Szanowni Państwo – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

To może być prawdziwa rewolucja. Wiele w Polskim Ładzie projektów ważnych i ważniejszych. Można odnieść wrażenie, że nie tylko dobrze zaadresowana, ale też bardzo kompleksowa oferta. To też kolejna różnica w jakości. Różnica jakości w uprawianiu polityki między Zjednoczoną Prawicą, a Koalicja Obywatelską. Trzecia kadencja staje się coraz bardziej realna.

Maksymilian Wysocki

