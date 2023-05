Premier: Stosunki polsko-litewskie najlepsze od ponad 200 lat

Nasze relacje z Litwą są obecnie najlepsze od ponad 200 lat; Litwa doskonale rozumie dziś, kto jest rzeczywistym i jedynym zagrożeniem. Ale i my, Polacy rozumiemy wrażliwość litewską, staramy się współpracować jak najgłębiej - powiedział we wtorek w TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przebywa obecnie na Litwie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem tego kraju Gitanasem Nausedą oraz litewską premier Ingridą Szimonyte. Premier Morawiecki wziął również udział w uroczystości otwarcia nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie m.in mieści się nowa siedziba TVP Wilno.

Podczas wieczornej rozmowy w TVP Info premier pytany był m.in. o to, jak bardzo obecna sytuacja geopolityczna wpłynęła na integrację Polaków, ale także narodów naszego regionu. „Bardzo wpłynęła na integrację narodów tego regionu, choć, muszę powiedzieć, że to nie było tylko wynikiem wojny na Ukrainie. Nasze relacje z Litwą poprawiły się już kilka lat temu” - zauważył premier.

Wyraził zadowolenie z tego powodu, podkreślając jednocześnie, że relacje te są „najlepsze od ponad 200 lat”. „Litwa doskonale dziś rozumie, kto jest rzeczywistym i jedynym zagrożeniem. Ale i my, Polacy, rozumiemy wrażliwość litewską, staramy się współpracować jak najgłębiej” - dodał.

Podkreślił, że Polska docenia różne gesty, także ze strony litewskiej. „Jak chociażby ostatnio pewne uproszczenia w pisowni nazwisk, z czym nie mogliśmy sobie poradzić przez 30 lat. (…) To zbliża nasze narody” - mówił premier. Jak zaznaczył, „mamy o czym rozmawiać, mamy na czym budować i ta wspaniała przyszłość jest na wyciągnięcie ręki między Polską a Litwą”. „To mnie bardzo cieszy” - dodał.

Pytany, jaka jest waga takiej jedności, choćby na forum unijnym oraz na uwagę, że w poniedziałek przypadała 19. rocznica wejścia Polski do UE, Morawiecki odparł, że: „Dwa plus dwa w UE to czasami pięć, w tym jak najbardziej pozytywnym sensie tego porównywania”. „Ponieważ, jeżeli kilka krajów ze sobą się dogaduje, to można więcej osiągnąć. Często się mówi, że mamy do czynienia z synergiami, ale w UE to działa” - podkreślił, dodając, że gdy ktoś funkcjonuje w osamotnieniu, nie służy to interesom danego kraju.

„Cieszę się zatem, że z Litwą, ale także z Republiką Czeską, Słowacką, do niedawna z Węgrami - teraz trochę nam się popsuło ze względu na ich stosunek do Ukrainy - ale także za to z Rumunią i z innymi krajami Europy Środkowej właściwie mówimy jednym głosem” - podkreślił premier.

Szef rządu wskazywał również, że obecnie „w świecie rozmytych wartości nasza narodowa kultura jest budulcem tożsamości i to, że możemy ją umacniać poprzez TVP Wilno, poprzez nasze działania wobec Polaków mieszkających za granicą, to jest takie pozytywne sprzężenie zwrotne”. „Dzięki temu tak naprawdę umacniamy nasz fundament, a poprzez to możemy działać bardziej skutecznie właśnie na arenie UE” - zauważył.

„Konstytucja 3 Maja, która buduje naszą dumę, właśnie Polaków i Litwinów razem, jest jednocześnie tą kolejną dodatkową cegiełką, cegłą, można rzec, która nas łączy i która pokazuje, że jak skupimy się na tym, co dobre, mądre, co wartościowe, to możemy przenosić góry, dzieła ponadczasowe” - powiedział szef rządu.

Premier przypomniał, że rozmawiał we wtorek w Wilnie z szefową litewskiego rządu Ingridą Szimonyte. „Z panią premier miałem kilka spotkań dziś i jestem też jej, panu prezydentowi (Litwy) Gitanasowi Nausedzie bardzo wdzięczny za to, że pielęgnują relacje polsko-litewskie, za to, że są tak otwarci, chociażby dla rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie” - powiedział.

„Z jednej strony świadczy to o pewności siebie Litwy, i bardzo dobrze, a z drugiej o tym, że możemy nadawać na jednej długości fali i że to tylko nas wzmacnia w realizacji naszych narodowych interesów - litewskich, polskich i w walce o naszą rację stanu” - podkreślił Mateusz Morawiecki.

PAP/kp