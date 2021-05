Czy brytyjska inwestycja okaże się ratunkiem dla przemysłu górniczego?

Nowe plany wykorzystania starych kopalni węglowych mogą przyczynić się do rewitalizacji dawnych miasteczek górniczych.

Wielka Brytania jest od dawna na ścieżce do całkowitej rezygnacji z elektrowni węglowych. Rządowe plany zakładają, że do 2030 roku kraj osiągnie zero emisyjne. Zaś nowy projekt Minewater może w tym pomóc.

Pomimo oczywistych zalet rezygnacji z elektrowni węglowych, istnieją też istotne wady. Jedną z nich jest znaczący wzrost bezrobocia w sektorze górniczym. Pociąga on za sobą nierzadko znikanie całych miejscowości z map państwa. Jednocześnie podwyżce ulegają ceny energii z uwagi na przymus modernizacji całych łańcuchów dostaw oraz zmniejszeniu dywersyfikacji źródeł prądu.

Rząd brytyjski być może znalazł na to rozwiązanie. W South Tyneside ma powstać elektrownia geotermalna, która za źródło wykorzysta dawną kopalnię węgla, zamkniętą w 1932 roku.

Na czym ma polegać ten projekt? Planowane jest wykonanie dwóch studni, dzięki którym możliwy będzie transport wody z zalanej kopalni na głębokości około 300-400 metrów. Następnie pompa ciepła będzie używana, by odzyskać energię cieplną z wody. Pozyskana w ten sposób energia będzie następnie użytkowana między innymi do ogrzewania miejscowych budynków. W połączeniu z panelami słonecznymi cały projekt byłby bardzo niskoemisyjny.

Projekt Minewater umożliwi redukcję śladu węglowego o 319 ton śladu węglowego rocznie, co przyczyni się do osiągnięcia celu jaki jest neutralność klimatyczna do 2030 roku – ogłosił Tracey Dixon, przedstawiciel rady w South Tyneside.

Projekt wzbudził międzynarodowe zainteresowanie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapowiedział wsparcie na niemałą kwotę, bo aż 5,4 miliona dolarów amerykańskich.

Jeśli projekt okaże się sukcesem, będzie z całą pewnością rozwijany na terenie całej Wielkiej Brytanii. Miasteczka górnicze zostały tam bardzo mocno uderzone wraz z wygaszaniem kopalni. Często dalej są to regiony o dużym potencjale industrialnym z uwagi na funkcjonującą infrastrukturę. Nowe inwestycje mogą pomóc w rewitalizacji ów miejscowości.

Jednocześnie projekt może przyczynić się do znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla, jednocześnie będąc stosunkowo tanim w eksploatacji źródłem energii geotermalne. Dzięki temu ceny energii nie powinny pójść zanadto w górę, a nawet mogą zostać obniżone. Dodatkowo energia geotermalna nie jest tak podatna na wpływy środowiskowe jak energia wiatrowa czy słoneczna, co zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne.

Z perspektywy Polski również warto przyglądać się rozwojowi Minewater. Jego ekspansja na wyspy brytyjskie wskazuje na rosnące zainteresowanie energią geotermalną. Polska potencjalnie również może posiadać wiele miejsc, w których elektrownie geotermalne stanowiłyby bardzo dobre źródło energii.

Źródło: Oil Price