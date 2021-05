Rusza druga odsłona jubileuszowej kampanii Totalizatora Sportowego

WIELKIE CHWILE, WSPÓLNE EMOCJE – to hasło przewodnie drugiej odsłony kampanii Jubileuszu 65-lecia działalności Totalizatora Sportowego, którego Ambasadorem jest Robert Lewandowski. Kampania koncentruje się na wspólnym przeżywaniu nadchodzących wydarzeń sportowych: Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn oraz XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Kampanii towarzyszyć będzie akcja specjalna prowadzona w punktach LOTTO. Na graczy będzie czekać milion biało-czerwonych flag gotowych do odbioru w kolekturach, których właścicielem jest Totalizator Sportowy. Akcja promocyjna będzie realizowana w wyznaczonych punktach sprzedaży LOTTO od 20.05.2021 do 30.06.2021 albo do wyczerpania zapasów. Szczegóły dostępne w regulaminie na stronie www.lotto.pl.

Totalizator Sportowy, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, chce towarzyszyć Polakom w momentach, które wywołują w nas radość i dumę. W najbliższym czasie będziemy mogli okazać nasze szczególne wsparcie Biało-Czerwonym. Trzymamy kciuki za wielkie chwile i wspólne emocje na europejskich murawach oraz podczas zmagań olimpijskich naszych reprezentantów w Tokio – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

W styczniu ruszyła pierwsza odsłona jubileuszowej kampanii Totalizatora Sportowego. Pod hasłem #WielkieChwile wraz z Ambasadorem Jubileuszu Robertem Lewandowskim firma przypominała o swoim zaangażowaniu w rozwój polskiego sportu i kultury na przestrzeni lat. Druga odsłona kampanii zachęca do doświadczania wspólnego kibicowania. Już wkrótce wszyscy Polacy będą mieli do tego okazję podczas zbliżających się wydarzeń sportowych największego formatu.

Wsparcie kibiców podczas każdego meczu to jedno z bardzo ważnych źródeł motywacji każdego piłkarza, a reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej to zaszczyt dla każdego sportowca. Cieszę, że Totalizator Sportowy angażuje się we wspólne kibicowanie. Takie działania są dodatkowym motywatorem dla nas sportowców na boisku i poza nim – powiedział Robert Lewandowski, Ambasador Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

W spocie promującym ideę wspólnego kibicowania Biało-Czerwonym pojawił się Robert Lewandowski. Ponadto w klipie wzięli udział: Andrzej Bargiel, Ambasador Marki LOTTO, oraz nadzieje medalowe podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio: wioślarska czwórka podwójna w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann, które są także częścią projektu „6 z LOTTO”, a także Piotr Lisek (skok o tyczce) i Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą). Poza spotami telewizyjnymi kampania będzie wykorzystywać nośniki outdoorowe, prasę, radio i kanały społecznościowe.

Zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Tokio to okazja do przypomnienia wieloletniej współpracy Totalizatora Sportowego z Polskim Komitetem Olimpijskim. Spółka jest Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Totalizator Sportowy wspiera polskich olimpijczyków od 1994 roku, zarówno podczas letnich, jak i zimowych igrzysk olimpijskich.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec w historii polskiej piłki nożnej, Piłkarz Roku 2020 UEFA, FIFA i Global Soccer Awards 2020, Ambasador 65-lecia Totalizatora Sportowego. Kapitan reprezentacji Polski, której jest kluczowym graczem, i napastnik Bayernu Monachium. Kilkukrotnie zwyciężył w plebiscycie na Piłkarza Roku w Polsce, w roku 2015 otrzymał tytuł Sportowca Roku. Zdobywca Superpucharu Europy UEFA 2020 oraz nagrody FIFA The Best 2020, wielokrotny król strzelców.

Totalizator Sportowy realizuje swoją misję od 65 lat i każdego roku przekazuje setki milionów złotych na budowę i modernizację infrastruktury sportowej w całym kraju. Spółka wspiera także szczególnie ważne dla polskich kibiców oraz sportu organizacje, kluby czy wydarzenia sportowe. Do najważniejszych z nich należą m.in. Polska Reprezentacja Olimpijska, piłkarska Ekstraklasa, Polska Liga Koszykówki, Polska Superliga Tenisa Stołowego, Kadra Narodowa w Szachach, Tour de Pologne, Memoriał Kamili Skolimowskiej, żużlowe mistrzostwa Europy czy projekt „Szóstka z LOTTO” wspierający 6 utalentowanych sportowców w ich drodze na igrzyska. Od 2008 roku Totalizator Sportowy jest mecenasem Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Firma współpracuje również z indywidualnymi sportowcami – Ambasadorem Marki LOTTO jest wybitny skialpinista Andrzej Bargiel, który w 2018 roku jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z K2, a niedawno dokonał kolejnego wyczynu, zdobywając dziewiczy szczyt Yawash Sar II i zjeżdżając z jego wierzchołka na nartach.