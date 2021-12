Po trzykroć rozwój!

Siódma edycja „Polskiego Kompasu” jest szczególna, przypada bowiem na czas odbudowy gospodarczej po turbulencjach wywołanych przez COVID-19. Świadomość, że walka z tym globalnym zagrożeniem nie jest zakończona, nie powinna jednak hamować naszych starań w dążeniu do rozwoju segmentu e-commerce i nowych technologii. Przyszłość gospodarki leży właśnie w innowacjach, które pozwalają na przystosowanie biznesu do dynamicznie zmieniającego się świata – napisał Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Totalizator Sportowy działa na wielu płaszczyznach i właśnie w tej dywersyfikacji upatruje źródła udanego rozwoju spółki, jaki miał miejsce mimo niesprzyjającej globalnej koniunktury.

Nasi klienci w czasie lockdownu nie mogli odwiedzać stacjonarnych punktów sprzedaży, a mimo to spółka pobiła rekord sprzedażowy. Wielu graczy korzystających do tej pory z kolektur fizycznych naturalnie migrowało do kanału on-line, gdzie od kilku lat mogą w bezpieczny sposób kupować zakłady i losy na lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Zaprocentowała nasza wcześniejsza śmiała postawa biznesowa. Decyzje podjęte w 2017 r. pozwoliły nam ominąć duże zagrożenie dla naszego tradycyjnego biznesu, które przyniósł rok 2020.

Rozwój sprzedaży on-line to niejedyne osiągnięcie Totalizatora Sportowego w ostatnich latach. Spółka ma swoje zasługi także w przeciwdziałaniu rozwojowi szarej strefy w zakresie gier kasynowych on-line. Według danych Ministerstwa Finansów rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym szara strefa w Polsce w tym właśnie obszarze (40,3 proc.) kształtowała się poniżej średniej UE (40,8 proc.).

Dumą napawają nas także dane płynące z salonów gier na automatach (realizowanych w formie monopolu państwa), które odnotowują znaczne wzrosty. Ważne jest, by nawet niesprzyjające okoliczności wykorzystywać w najlepszy możliwy sposób. Właśnie dlatego czas lockdownu spożytkowaliśmy na adaptację i przygotowanie do wznowienia działalności tej sieci, dzięki czemu z końcem 2020 r. liczba salonów przekroczyła 520. Totalizator Sportowy stał się tym samym największym legalnym operatorem gier na automatach w Polsce. Dzięki aktualnie rosnącemu popytowi na legalną grę na automatach i powrotowi klientów do tej formy rozrywki możliwa będzie kontynuacja przedpandemicznych trendów ekspansji w tym obszarze biznesowym.

Rozwój dla zdrowia

Totalizator Sportowy szacuje, że łączna wartość wsparcia przeznaczonego przez firmę na walkę z COVID-19 wyniosła w 2020 r. ponad 25 mln zł. W tę kwotę są wliczone m.in. środki pochodzące z programu przekazywania 10 proc. ze sprzedaży zakładów i losów na lotto.pl na rzecz walki z koronawirusem i jego skutkami. To oczywiście tylko jedno z wielu działań spółki wspierających walkę z pandemią.

Najważniejszym projektem, który Totalizator Sportowy realizuje od 1 lipca 2021 r., jest Loteria Narodowego Programu Szczepień. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19 i zarejestrują się w loterii do 30 września 2021 r.

Rozwój dla sportu i kultury

Nie trzeba nikogo przekonywać, że sport i kultura są tymi dziedzinami życia, które z jednej strony wywołują wspaniałe emocje, a z drugiej – mają bezpośredni i pośredni wpływ na kondycję fizyczną oraz psychiczną Polaków. Cieszy nas zatem, że w 2020 r. Totalizator Sportowy dzięki graczom LOTTO przekazał na rozwój tych dwóch dziedzin życia społecznego rekordowe kwoty. W 2020 r. sprzedaż produktów Totalizatora Sportowego wyniosła łącznie 15 380 989 795 zł. Jeśli doliczyć do tego rekordowe dopłaty, które wyniosły 1 103 297 700 zł, to mówimy o przychodach o łącznej kwocie aż 16 484 287 495 zł (10 993 859 511 zł w 2019 r.).

Spółka przekazała również rekordowe 1 182 819 491 zł z tytułu podatku od gier, nie tylko po raz kolejny przekraczając historyczny pułap 1 mld zł, lecz także przekazując o 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W sumie wpływy do budżetu państwa w 2020 r. z tytułu dopłat i podatku od gier wyniosły 2 286 117 191 zł.

Rozwój dla klientów

Miniony rok upłynął Totalizatorowi Sportowemu także pod znakiem nowości produktowych. W 2020 r. w ofercie spółki pojawiły się gra „Szybkie 600” oraz całkowicie nowy segment gier – dostępne na lotto.pl „Gierki”, od początku cieszące się wielką popularnością. Uruchomiona została również nowa strona lotto.pl, a gracze korzystający z aplikacji mobilnej zyskali możliwość logowania się za pomocą obrazu twarzy (Face ID) i odcisku palców.

Rok 2020 był też ważny dla klientów jedynego legalnego w Polsce kasyna on-line, czyli Total Casino. Wprowadzono kasyno live, pojawiły się kolejne formy płatności, odświeżona strona oraz aplikacja mobilna, a także dziesiątki gier – w tym od nowych dostawców.

Warto przy tej okazji przypomnieć o ułatwieniu rejestracji grających zarówno na lotto.pl, jak i na stronie Total Casino – usłudze mojeID, wprowadzonej dzięki współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Właściciel marki LOTTO był pierwszą firmą na rynku rozrywki, która wykorzystała narzędzie mojeID.

Bardzo ważnym ubiegłorocznym wydarzeniem było też przeprowadzenie postępowania na wybór dostawcy nowej platformy loteryjnej, której wdrożenie właśnie trwa, a pierwsza faza zakończy się w grudniu br. Efektem tej zmiany będzie skok technologiczny, który przygotuje spółkę na wyzwania przyszłości i zmieniające się potrzeby graczy. Nie zmieni się natomiast podejście Totalizatora Sportowego do kwestii bezpieczeństwa oferowanych produktów. Potwierdza to przyznany w 2020 r. certyfikat Responsible Gaming, który pierwszy raz obejmuje nie tylko fizyczną sieć punktów LOTTO, lecz także sieć salonów gier na automatach i segment e-commerce.

Rok 2020 to także start funduszu ffVC Tech and Gaming, powołanego z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających amerykańskiego funduszu ffVC z Nowego Jorku przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem jest inwestycja nawet 100 mln zł w start-upy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech. Fundusz ma już na koncie pierwsze inwestycje.

65 lat inspiracją na przyszłość

Rok 2021 jest wyjątkowym czasem w historii Totalizatora Sportowego – firma obchodzi 65-lecie swojego istnienia. Ambasadorem tego Jubileuszu został najlepszy piłkarz świata – Robert Lewandowski, a hasłem przewodnim obchodów są #WielkieChwile przeżywane podczas startów Polaków w odroczonych z powodu pandemii imprezach sportowych. Kampanii jubileuszowej towarzyszyło wiele aktywności, m.in. akcja rozdawania graczom LOTTO miliona biało-czerwonych flag.

Świat polskiego sportu od lat może liczyć na Totalizator Sportowy, a przykładem tego są sportowcy, z którymi współpracujemy. Jednym z nich jest niedościgniony skialpinista Andrzej Bargiel, który może się poszczycić swoim niedawnym wyczynem: zdobyciem i zjechaniem na nartach z dwóch sześciotysięczników. Totalizator Sportowy pod marką LOTTO jest ponadto Sponsorem Generalnym Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. Wspieramy również sportowców: w ramach naszego autorskiego projektu „6 z LOTTO”, w skład którego wchodzi m.in. wioślarska czwórka podwójna – Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann, Maria Sajdak – srebrne medalistki z Tokio, czy też indywidualnych zawodników (bokserkę Karolinę Koszewską-Łukasik).

Wielkie imprezy sportowe nie mogą przyćmić magii wydarzeń kulturalnych – w tym tegorocznego XVIII Konkursu Chopinowskiego, którego dumnym Partnerem Głównym jest Totalizator Sportowy. Warto dodać, że współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina to niejedyna tego rodzaju inicjatywa. Nasza spółka od lat obejmuje mecenatem różnorodne projekty kulturalne. W polskim dziedzictwie narodowym, a także w bogatej tradycji naszej firmy, stale odnajdujemy wiele inspiracji na przyszłość.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć ważną myśl Petera Druckera: „Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”. Obecne czasy wymagają odważnych, mądrych decyzji. I tego właśnie życzę wszystkim Czytelnikom „Polskiego Kompasu”.

Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego

Tekst prezesa Totalizatora Sportowego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku