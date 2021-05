Problemy ze szczepieniem młodzieży. Niewielkie zainteresowanie

Od poniedziałku 17 maja ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. - Od północy dzisiaj, jeśli chodzi zgłosiło się nieco ponad 40 tys. osób. To na razie niewielki poziom zainteresowania - przyznał Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień

W środę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja prasowa szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, w czasie której podsumowywano działalność szpitalu tymczasowego zlokalizowanego w tym miejscu.

Dworczyk pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy rząd ma plan na zachęcenie do szczepień przeciwko COVID-19 wśród młodych osób.

W ostatni piątek na Stadionie Narodowym rozpoczynaliśmy kolejną kampanię profrekwencyjną pod hasłem ostatnia prosta z panem premierem występowali sportowcy, którzy są głównymi bohaterami tej kampanii. Ta kampania będzie się rozwijać w najbliższych tygodniach - zapewnił Dworczyk.

Wyraził nadzieję, że przyniesie ona pozytywne rezultaty.

W ramach tej kampanii będą również włączane kolejne środki i formy przekazu m.in. influencerzy i youtuberzy, którzy będą się angażować po to, żeby właśnie do tych młodszych Polaków kierować przekaz związany ze szczepieniami - mówił Dworczyk.

Dodał, że rząd planuje szereg różnego rodzaju działań profrekwencyjnych, o których na bieżąco będą przekazywane informacje.

Myślę, że też z czasem coraz więcej osób będzie dojrzewało do takiej decyzji o szczepieniu, a - ze względu na własne bezpieczeństwo, możliwość normalnego funkcjonowania, b - już w tej chwili pojawia się coraz więcej firm na przykład międzynarodowych przewoźników, którzy mówią że na pokłady samolotów nie będą wpuszczali pasażerów (…) - podkreślił szef KPRM.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła tylko jedną szczepionkę do stosowania u osób w wieku 16 i 17 lat. To preparat Comirnaty koncernu Pfizer/BioNTech.

Kraska: apelujemy do młodych o zgłaszanie się na szczepienia

O zgłaszanie się na szczepienia przeciw COVID-19 zaapelował do osób poniżej 18 lat wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że nowe warianty koronawirusa mogą powodować u młodych ciężki przebieg choroby.

„Apelujemy o to, żeby jednak młode osoby, poniżej 18. roku życia, zgłaszały się do szczepień” – podkreślił Kraska w Telewizji Republika. Przekonywał, że nowe mutacje koronawirusa są „wrażliwe na osoby młode, co widać w szpitalach, gdzie osoby młode przechodzą go w sposób ciężki”.

Sytuacja jest bardzo prosta – jeśli nie zaszczepimy się przeciwko COVID-19, obojętnie czy jesteśmy osobami młodymi lub seniorami, każda z tych grup może ulec zakażeniu i przebieg tego zakażenia chwilami jest ciężki – zaznaczał wiceszef resortu zdrowia.

Z danych opublikowanych w środę na stronie rządowej gov.pl wynika, że w Polsce zaszczepiono ponad 16,3 mln osób; w pełni zaszczepionych jest blisko 4,8 mln osób.

PAP/KG