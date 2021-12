Od środy szczepienia za granicą będzie można wpisać do krajowego systemu

W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 20,8 mln obywateli. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 5,6 mln osób, a od 22 grudnia szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą przyjęte za granicą będzie można wpisać do krajowego systemu.

W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło ponad 5,6 mln osób – poinformowano na stronach rządowych. W naszym kraju wykonano już ponad 45,5 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,8 mln obywateli.

W Polsce od końca grudnia 2020 r. wykonano 45 552 262 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson zostało 20 841 341 osób.

Trzecią dawkę szczepionki przyjęły 208 254 osoby, a dawkę przypominającą – 5 672 394 osób. Dzienna liczba szczepień wynosi 35 912 iniekcji. Łącznie do Polski dostarczono 87 413 110 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 46 427 185 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 679 334 dawki. Zgłoszono 16 677 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w poniedziałek o szczepienia. „Zachęcam do szczepień, bo widzimy wyraźnie, że pomagają w łagodniejszym przebiegu choroby, mimo że dochodzi do zakażeń. Zgony i ciężki przebieg choroby pokazują na wartość szczepień. (…) Zróbmy taki prezent bliskim, zmniejszmy prawdopodobieństwo przenoszenia wirusa” - zaapelował premier.

Według premiera Morawieckiego mamy do czynienia w Polsce z czwartą falą zakażeń, „nieco opadającą”. „Ale jestem daleki od optymizmu. Niestety, pewnie grozi nam piąta fala. Jej wysokość, natężenie i zagrożenie są związane z poziomem zaszczepienia” - podkreślił.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax. „Dzięki pięciu zatwierdzonym szczepionkom UE dysponuje zróżnicowanym portfolio, opartym zarówno na nowatorskich technologiach, takich jak mRNA, jak i klasycznych, takich jak Novavax, który jest oparty na białkach. Szczepienia i dawki przypominające to nasza najlepsza ochrona przed Covid-19” - oceniła.

Szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą przyjęte za granicą będzie można wpisać od 22 grudnia do krajowego systemu - przekazało w komunikacie prasowym Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o szczepienia dopuszczone do obrotu w UE.

Od 22 grudnia każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 w schemacie podstawowym oraz dawkę przypominającą, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w Polsce, by szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1). Ważne jest, by szczepionka była dopuszczona do obrotu na terytorium Unii Europejskiej - napisał resort.

