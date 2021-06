Stołeczne zoo ma nową żyrafę z Danii

Do zoo w Warszawie przyjechała nowa żyrafa – to samiec Karim, który dołączył do trzech samic mieszkających już ogrodzie - poinformował w środę miejski ratusz

Karim przyjechał z Aalborg ZOO w Danii. Przyszedł na świat we wrześniu 2018 r. Samiec bardzo dobrze zniósł prawie 27 godzinną podróż z przystankami. Teraz stopniowo poznaje swój nowy dom i pozostałe żyrafy: Justynę (prawie 8 lat), Anastasię (6 lat) i Malawi (4 lata) - przekazał urząd.

Karim jest żyrafą Rothschilda (Giraffa camelopardalis ssp. rothschildi), zwana tez żyrafą ugandyjską. Jest to jeden z podgatunków żyrafy północnej. Jest on bliski zagrożenia wyginięciem. Rejony, na których występuje są objęte ochroną, a ogrody zoologiczne prowadzą program hodowlany mający na celu zachowanie różnorodności genetycznej tego gatunku (program EEP).

PAP/mt

