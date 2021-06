Nowa Biała: Jest śledztwo prokuratury

"Koncentrowaliście się wyłącznie na własnych interesach. Jeszcze raz przypomnę: egoizm, marnotrawstwo, pogarda. Pogarda dla zwykłych Polaków. Ale my tej sprawy tak nie zostawimy - PiS zawsze będzie stało po stronie Polaków, po stronie polskiego państwa. Będziemy stali po stronie tych, którzy są słabsi i potrzebują pomocy. Bo po to są instytucje państwa, by bronić obywatela, gdy jest krzywdzony."