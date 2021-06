Polska innowacja na testach we Włoszech!

Nevomo, spółka technologiczna rozwijająca opartą na lewitacji magnetycznej technologię kolei nowych generacji o nazwie magrail, nawiązała współpracę z Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

W jej ramach firmy dokonają technicznej i ekonomicznej weryfikacji wykonalności wdrożenia technologii magrail na włoskiej infrastrukturze kolejowej, a także będą ubiegać się o dofinansowanie z UE w celu przygotowania pełnowymiarowego pilotażu na torze testowym RFI w Bolonii San Donato. To istotny krok w stronę wprowadzenia magrail na europejski rynek. Oczekuje się, że technologia magrail będzie kompatybilna z konwencjonalnym systemem kolejowym i umożliwi modernizację kolei konwencjonalnej i dużych prędkości. Szacuje się 75% wzrost prędkości przejazdów pojazdów typu magrail w stosunku do klasycznych pociągów bez konieczności budowy nowej infrastruktury.

Polska firma technologiczna Nevomo nawiązała współpracę z Rete Ferroviaria Italiana, spółką należąca do grupy Ferrovie dello Stato Italiane odpowiedzialną za zarządzanie włoską infrastrukturą kolejową. W ramach rocznej umowy o współpracy (MoU) firmy dokonają analizy włoskiej sieci kolejowej pod kątem technicznej i ekonomicznej wykonalności wdrożenia magrail na wybranych trasach, a także akceleracji technologii w celu ułatwienia jej integracji z konwencjonalnym systemem kolejowym.

Równolegle do tych działań spółki będą wspólnie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej potrzebne na sfinansowanie pilotażowego wdrożenia magrail na pełnoskalowym torze testowym należącym do RFI w Bolonii San Donato. Będzie to ostatni etap testów, który poprzedzi procesy certyfikacji i homologacji niezbędne do komercyjnego wdrożenia technologii.

Opracowywana przez nas technologia pozwala na wdrożenie zrównoważonego rozwiązania poprzez przekształcenie analogowego systemu transportu w wydajny i bezemisyjny. Wstępne studium wykonalności magrail, przeprowadzone we współpracy z naszym partnerem IDOM, pokazuje, że korzyści z wdrożenia tej technologii byłyby znaczące – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym - mówi Przemek Pączek, CEO i współzałożyciel Nevomo.

Cieszymy się, że RFI, jeden z europejskich liderów we wdrażaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań kolejowych, nam zaufał. Razem mamy szansę zrewolucjonizować transport kolejowy - dodaje Pączek.

