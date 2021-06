W jaki sposób powstają leki – Anna Terlecka z Adamed Pharma dla AZiR

Mój obszar zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych, czyli krótko mówiąc – rozwojem leków – od idei, od pomysłu, do wdrożenia produktu na rynek. Na początku rodzi się idea, która odpowiada na wyzwania współczesnej medycyny, czyli tak naprawdę na oczekiwania pacjentów. My taki lek projektujemy i przystępujemy do pracy nad nim – mówi Anna Terlecka, Dyrektor Badań i Rozwoju Adamed Pharma, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej AZiR (azir.edu.pl)

Na początku musi powstać kompozycja farmaceutyczna, czyli Dział Formulacji i Technologii pracuje nad tym, aby daną substancję aktywną połączyć odpowiednią technologią, odpowiednim sposobem wytwarzania, z innymi substancjami pomocniczymi. Później należy sprawdzić, czy powstały lek jest odpowiedni jakościowo, a do tego niezbędne są metody analityczne, które przygotowuje dział analityczny – tłumaczy Terlecka. Jeżeli jest on jakościowo odpowiedni, prowadzimy badania starzeniowe, czyli tzw. badania stabilności, a więc sprawdzamy, jak długo lek, zapakowany w opakowanie, które potem mają państwo w aptekach, może być przechowywany. Jeżeli wszystkie badania mamy zakończone, wchodzimy w kolejny etap rozwoju, czyli sprawdzenie bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Do tego służą badania kliniczne – dodaje.

W wypowiedzi dla AZiR Anna Terlecka wyjaśnia m.in. także, na czym polegają badania kliniczne, jak długo trwa proces rejestracji nowego leku oraz jakie studia przygotowują do pracy w obszarze badań i rozwoju w Adamed Pharma:

Dyrektor Badań i Rozwoju Adamed Pharma jest absolwentką biotechnologii na Politechnice Gdańskiej. Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w zakresie Business Managementu oraz Project Managementu.

