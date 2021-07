Organizatorzy koncertów czują się dyskryminowani

Przedstawiciele branży eventów krytykują regulacje, pozwalające na uczestnictwo w koncertach jedynie osobom zaszczepionym – informuje portal wirtualnemedia.pl.

Jeśli ktoś nie jest zaszczepiony, ma prawo być przetestowanym i uczestniczyć w imprezie. W większości krajów testy są darmowe. U nas wyrwano jeden element, wrzucono niezrozumiały i niepoparty badaniami limit – mówi portalowi wirtualnemedia.pl Mikołaj Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, szef Agencji Alter Art. I twórca Open’er Festival.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 4 czerwca br. na otwartym powietrzu można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0).

Usunięto dotychczas obowiązujący zapis, który wykluczał z odmrożenia działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych. Koncerty i widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być organizowane pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni - z tym, że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Imprezy plenerowe zostały potraktowane najbardziej rygorystycznie ze wszystkich możliwych wydarzeń. To jest kompletnie niezrozumiałe. Na Stadionie Narodowym w strefie kibica będzie mogło być ponad 30 tysięcy osób, a w parku obok na bezpiecznie zorganizowanym koncercie 250 osób - mówi Ziółkowski.

Zdaniem cytowanego przez wirtualnemedia.pl Stanisława Trzcińskiego, kulturoznawcy i menedżera kultury, prezesa STX Music Solutions, tworzenie jak największej liczby preferencji dla zaszczepionych, m.in. przez ułatwienie uczestnictwa w wydarzeniach, jest dobrą metodą na promowanie szczepień, by wyjść jako kraj z lockdownu. On także zwraca jednak uwagę na niesprawiedliwe regulacje.

Nie może być tak, że ponad 20 tysięcy osób jest na stadionie, pięć tysięcy w amfiteatrze na kabarecie, a tylko 250 osób, plus zaszczepieni, może być w tym samym mieście na koncercie pod gołym niebem. Uważam to za rażąco nielogiczne i niesprawiedliwe traktowanie. Te same koncerty mogą odbywać się w hali z 50-procentowym obłożeniem, czyli na przykład 10 tysięcy osób, a na zewnątrz tylko 250. To krzywdzące. Przez obostrzenia w tym roku odwołano miażdżącą większość festiwali – mówi Stanisław Trzciński.

Powinno obowiązywać wejście z certyfikatem UE. To by wystarczyło. Cała branża czeka na wykonawcze rozporządzenia, w jaki sposób to wprowadzić, co z RODO i tak dalej. Rząd powinien promować to podejście we wszystkich obszarach – podkreśla Trzciński w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Wykorzystywanie tego samego dokumentu czy kodu QR powinno być oczywiste – przyznaje epidemiolog dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Ale to kwestia uzgodnień branży, nie ma co liczyć na stanowisko rządu, który unika niepopularnych decyzji wobec niektórych grup, a tu mamy do czynienia z formą ograniczenia dostępności. To branża powinna się zorganizować i opracować jednoznaczne wytyczne. Jeżeli wszyscy będą je honorować, sprawa ureguluje się oddolnie – twierdzi w wypowiedzi dla wirtualnemedia.pl dr Paweł Grzesiowski.

