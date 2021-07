ICEYE i rewolucja w satelitarnym obrazowaniu Ziemi

Nowe zdolności ICEYE w zakresie satelitarnego obrazowania radarowego umożliwiają precyzyjne wykrywanie zmian w wybranych lokalizacjach co 24 godziny, ułatwiając prowadzenie stałego, zautomatyzowanego monitoringu. W ten sposób, firma powiększa swoje kompetencje w dziedzinie częstego obrazowania satelitarnego, które oferuje klientom od kilku lat

ICEYE zademonstrował zdolność codziennego obrazowania pozyskiwanego w jednakowej geometrii (ang. Daily Coherent Ground Track Repeat - GTR). Nowa funkcjonalność (pierwsza tego typu na świecie) umożliwia wykrywanie aktywności zarówno dużych obiektów (np. statków) jak i zmian praktycznie niedostrzegalnych dla człowieka. Pozwala też na codzienną obserwację różnic w oparciu o analizę koherentną (ang. Coherent Change Detection), dzięki czemu można precyzyjnie monitorować m.in. ślady działalności człowieka, osiadanie gruntu, integralność infrastruktury, budowę obiektów i wiele innych.

Obecnie, ICEYE dostarcza codzienne zobrazowania typu GTR do wybranej grupy klientów. Dane pozyskane w tym trybie będą dostępne dla szerszego grona odbiorców w 2022 roku.

Kiedy potrzebujemy wiedzieć, co dzieje się w wybranej lokalizacji, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich technologii. Firma ICEYE przez ostatnie trzy lata aktywnie pracowała nad stworzeniem tej rewolucyjnej funkcjonalności dla naszych klientów. Zapewnia ona bezkonkurencyjne wykrywanie wszelkich zmian na powierzchni Ziemi - powiedział Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel ICEYE. - Jest to zupełnie nowy poziom wydajności. Umożliwia czterokrotnie częstsze, stałe monitorowanie za pomocą satelitów radarowych niż było to kiedykolwiek wcześniej dostępne – dodał.