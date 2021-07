Telefon w TVN24: Polka w Niemczech krytykuje migrantów

W niedzielę na antenie TVN24 miała miejsce sytuacja, której producenci raczej nie przewidzieli. W trakcie relacji dot. powodzi w Niemczech, dziennikarka rozmawiała z Polką mieszkającą u naszych zachodnich sąsiadów. To co prowadząca usłyszała od swojej rozmówczyni kompletnie zbiło ją z tropu - informuje portal wPolityce

Powodzie, które nawiedziły Niemcy w ubiegłym tygodniu spowodowały śmierć co najmniej 170 osób oraz ogromne szkody materialne. Zniszczone są domy, drogi czy mosty.

Relacja TVN24 z powodzi chyba nie przebiegła do końca, tak jak zamierzali dziennikarze tej stacji. W celu lepszego oddania skutków tragedii, zostało wykonane połączenie do Polki mieszkającej w Gemünd w Niemczech. Z relacji pani Izabeli wynikało, że sytuacja jest bardzo poważna, jednak nagle kobieta zaczęła wygłaszać „niepoprawne politycznie” tezy dot. uchodźców.

Gdzie są nasi nowi sąsiedzi, to znaczy uchodźcy? Ja to mogę powiedzieć, bo też jestem tutaj obcokrajowcem. (…) My im tyle pomagaliśmy, ale oni nie przychodzą nigdy do pomocy – powiedziała Polka.