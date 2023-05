Wspierać przedsiębiorców

Kupując polskie produkty, korzystając z usług polskich firm, realnie wspieramy polskich przedsiębiorców

Realizując w naszym codziennym życiu hasło „Kupuję, bo polskie”, każdy z nas przyczynia się do wzrostu polskiej, narodowej gospodarki. To nasz wkład w budowanie krajowego rynku pracy. To gwarancja dalszego inwestowania zysków w Polsce i bezpośredniego wpływu na wzrost gospodarczy naszego państwa.

Za wsparciem rodzimych marek i produktów stoją konkretne działania naszego rządu na rzecz budowania siły polskich firm. Jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej inwestujemy w tym celu fundusze europejskie. Chcemy je wykorzystać, by wyrównać szanse rozwojowe między Polską a innymi państwami UE oraz równomiernie rozwijać wszystkie regiony naszego kraju. Dzięki temu nasza gospodarka wejdzie na wyższy poziom konkurencyjności i odporności na kryzysy.

Żeby tak się stało, konieczne jest także inwestowanie w ludzi i ich w umiejętności. To one stanowią podstawę zdolności gospodarki do wprowadzania innowacji i utrzymywania wysokiego poziomu jej konkurencyjności.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej polski rząd pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego wynegocjował rekordowy budżet dla naszego kraju w wysokości ponad 76 mld euro. W ten sposób Polska jest największym beneficjentem polityki spójności na lata 2021–2027. Na jej realizację nasz kraj otrzymał już pierwszą zaliczkę w wysokości ok. 5,2 mld zł.

Nasze programy będą bardzo mocno wspierać polskich przedsiębiorców. Na ten cel przeznaczymy środki z programów krajowych, jak Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW), współpracy transgranicznej Interreg, a także z 16 programów regionalnych.

Żeby kupować polskie produkty, muszą być one konkurencyjne nie tylko cenowo, lecz także technologicznie. Zainwestowane fundusze unijne dadzą impuls do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, infrastruktury. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarce, cyfryzację oraz efektywność energetyczną. Innowacje są kluczem do sukcesu w dzisiejszej konkurencyjnej gospodarce. Mają ogromne znaczenie dla wzrostu produkcji i wydajności przedsiębiorstw. Stąd najbardziej pożądane są projekty badawczo-rozwojowe (B+R).

Zależy nam na wsparciu transformacji małych i średnich przedsiębiorstw, dla których podjęcie innowacyjnych rozwiązań, automatyzacja, robotyzacja produkcji oraz wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego bywa często ogromnym wyzwaniem.

Ok. 60 proc. budżetu programu FENG – 4,7 mld euro – przeznaczymy na wsparcie w postaci dotacji skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, na wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, rozwój kompetencji pracowników, cyfryzację. Skoncentrujemy się na projektach badawczych pod kątem zastosowania ich w praktyce. Będziemy wspierać transfer technologii z uczelni na rynek i komercjalizację wyników prac B+R.

Trwają nabory do konkursów. 9 maja zakończyliśmy pierwszy nabór wniosków do Ścieżki Smart, a 10 maja ruszył już drugi nabór wniosków z programu FENG w ramach tego działania o dofinansowanie inwestycji związanych z działalnością badawczo-rozwojową i wdrażaniem nowych technologii.

Do 31 maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie kredytu technologicznego. Jest to dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów, świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone.

Z kolei z programu FEPW będziemy kontynuować pomoc dla młodych przedsiębiorstw typu start-up w ramach platform startowych. Trwa konkurs, w którym zostaną wybrani animatorzy platform startowych, tak by już niebawem rozpocząć przyjmowanie kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes w Polsce Wschodniej. 9 maja rozpoczęliśmy nabór wniosków w konkursie dla MŚP na opracowanie i wdrożenie w firmie zmian dotyczących wzornictwa. Szeroko rozumiane wzornictwo to dostępna dla wszystkich firm droga rozwoju i zwiększenia konkurencyjności. Dodatkowo będą premiowane projekty uwzgledniające zasady ekoprojektowania, a także inicjatywy ukierunkowane na aspekty dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy mogą także korzystać ze środków transgranicznej współpracy Interreg Polska–Słowacja na lata 2021–2027. Dofinansowanie otrzymają mikro-, mali i średni przedsiębiorcy – jako partnerzy projektów. Włączenie MŚP do grona potencjalnych beneficjentów jest nowością w tym programie.

Mocna, stabilna gospodarka to kluczowy element budowania bezpieczeństwa. Wzmacniamy jej odporność i konkurencyjność także przez mądre inwestowanie środków z funduszy europejskich. Wspierając rozwój polskich firm w tworzeniu innowacyjnych, nowoczesnych i wysokiej jakości produktów i usług, budujemy siłę naszych małych i średnich firm. Kierując się patriotyzmem konsumenckim i kupując produkty polskich marek, każdego dnia wspieramy naszych przedsiębiorców, którzy są najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki. Pamiętajmy o tym, robiąc codzienne zakupy.

Grzegorz Puda Minister Funduszy i Polityki Regionalnej