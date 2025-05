Okrągły milion – będzie rekord na rynku aut używanych?

W kwietniu 2025 r. sprowadzono do Polski 87 tys. 612 używanych pojazdów do 3,5 tony; to o 1,1 proc. więcej rdr. - poinformował IBRM Samar. Średni wiek importowanych aut wynosi obecnie 12,04 roku. Ponad połowa z nich pochodzi z Niemiec, ale wzrósł popyt na samochody z USA i Kanady.

Jak wskazano w raporcie Instytutu, w ciągu czterech pierwszych miesięcy roku tego sprowadzonych używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) było 327 tys. 805 - to o 1,2 proc. więcej niż w tym okresie 2024 r. Większą część, bo 295 tys. 118 pojazdów stanowiły samochody osobowe - ich liczba wzrosła o 0,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Większy wzrost odnotowano w przypadku samochodów użytkowych do 3,5 tony. Liczba takich pojazdów importowanych w tym okresie wzrosła o 13,2 proc. w stosunku do zeszłego roku i wyniosła 32 tys. 687 sztuk.

„Jeżeli tempo importu się nie załamie, na koniec roku suma importowanych aut o dmc do 3,5 tony przekroczy 1 milion sztuk” - prognozuje Samar.

Średni wiek importowanych pojazdów to 12 lat

Z danych Instytutu wynika również, że średni wiek importowanych pojazdów używanych do 3,5 tony wynosi obecnie 12,04 roku - dla samochodów osobowych jest to 12,11 roku, a dla dostawczych - 11,34 roku. W przypadku osobówek najwyższa średnia wieku dotyczy aut z silnikami benzynowymi - 12,45 roku. Importowane samochody z silnikami wysokoprężnymi mają średnio 11,74 roku, a dla aut z napędem elektrycznym jest to 5,05 roku.

Coraz więcej aut z USA

Większość, bo 52 proc. używanych pojazdów sprowadzanych jest do Polski z Niemiec - w 2025 r. z tego kraju ściągnięto 170 tys. 518 egzemplarzy. Poza tym najwięcej pojazdów importowano z Francji, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Holandii - odpowiednio: 34 tys. 383, 24 tys. 208, 22 tys. 285 i 12 tys. 469 sztuk.

„Uwagę zwraca utrzymujący się rosnący popyt na samochody z Ameryki Północnej, zarówno ze Stanów Zjednoczonych (+15,7 proc.), jak i z Kanady (+15,3 proc.). Co więcej, Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję w TOP3. Na koniec 2024 roku to miejsce zajmowała jeszcze Belgia. Rekordzistą tempa wzrostu w gronie TOP20 krajów jest Estonia (+64,9 proc.), choć sam wolumen jest bardzo niski - 488 sztuk. Drastyczne spadki odnotowują natomiast kraje skandynawskie: Norwegia (-24,7 proc.) i Szwecja (-20,6 proc.).” - wskazał również Samar.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Klimatyczny plan Brukseli wyczyści Polakom kieszenie

Skandal! Władze blokują protest branży transportowej

Złoto Glapińskiego. Jeszcze więcej kruszcu w NBP!

»» Czy Trzaskowski odda kamienicę przy ulicy Marszałkowskiej 66 deweloperom? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24