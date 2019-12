Zdjęcia z tegorocznych świąt nie będą wieczne. Jak o nie zadbać?

We wsi Taplany (z powieści „Konopielka” E. Redlińskiego) backup krytycznych danych był doskonały – odpis aktu małżeństwa bohaterów był włożony za obrazek Najświętszej Panienki. Czasy się zmieniły – mamy dużo więcej materiałów, które chcielibyśmy zachować dla potomnych i potrzebujemy nowych, skutecznych sposobów na ich przechowanie.

Najczęściej są to zdjęcia i filmy w postaci cyfrowej. Ile ich jest? Dziś już chyba nikt tego nie liczy. Z badania jakie w 20216 r. przeprowadził Empik wynika, że statystyczny Polak robi 30 zdjęć miesięcznie, a w aż 70 proc. fotografowana jest rodzina. Był to chyba ostatni rok, w którym do zrobienia zdjęcia aparat fotograficzny był używany równie często, co smartfon. Dziś proporcje te się z pewnością zmieniły i z pewnością wzrosła liczba wykonywanych zdjęć.

W smartfonach stosuje się coraz lepsze układy optyczne oraz rozwiązania elektroniczne dzięki którym zdjęcia i filmy są coraz lepszej jakości. To zachęca użytkowników do robienia coraz większych ilości zdjęć i filmów. Zwłaszcza z okresu świątecznego chcemy mieć jak najwięcej cyfrowych pamiątek.

Niezależnie od pojemności nośnika danych w smartfonie, zdjęcia i filmy należy przenieść do archiwum. Należy jednak mieć świadomość, że dyski, zwłaszcza współczesne, nie należą do bezawaryjnych. Dlatego nasze cyfrowe archiwa powinny być jak najlepiej zabezpieczone przed przykrymi niespodziankami takimi jak właśnie utrata danych. Jak to zrobić? Oczywiście idealna metoda nie istnieje i najlepiej dane, zwłaszcza te najbardziej wrażliwe należy przechowywać w więcej, niż jednym miejscu i co – nie częście, niż kilka i nie rzadziej, niż – kilkanaście lat zmieniać nośnik.

Które nośniki są bardziej, a które mniej narażone na awarie i jakie są koszty odzyskiwania danych, pisaliśmy w artykule pt: Dyski nie-trwałe. Ile kosztuje odzyskanie danych