Co zmieni nowa ustawa o rzemiośle? [VIDEO]

Rzemiosło w Polsce to przede wszystkim średnie i małe firmy, a także firmy rodzinne. O projekcie nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym oraz konieczności dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej – mówi Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl.

Projekt nowej ustawy o rzemiośle będzie zawierał rozszerzenie katalogu zawodów rzemieślniczych i regulacje dotyczące systemu kwalifikacji zawodowych. To duży krok w stronę wzmocnienia sektora MŚP. Będzie tam też zawarty dualny system kształcenia zawodowego w formacie mistrz-uczeń.

Jeszcze przed pandemia zaczęliśmy badania – jak rzemiosło wygląda w poszczególnych województwach, czym konkretnie zajmuje się Polskie Związek Rzemiosła, z jakimi trudami zmagają się przedsiębiorcy. Byłam w 27 izbach rzemieślniczych w całej Polsce – mówi Olga Semenik.

Obecna Ustawa o rzemiośle pochodzi z 1989 roku.

Czas Covidu pokazał, że rzemiosło przez ostatnich kilkanaście lat nie zostało dostosowane do potrzeb XXI w.

Główny problem polega – zdaniem wiceminister, na braku obligatoryjności, co do przynależności do izb i cechów.

To jest 300 tysięcy przedsiębiorstw z sektora MŚP. Celem nowej ustawy o rzemiośle i dualnym systemie kształcenia w rzemiośle jest przede wszystkim poszerzenie katalogu zawodów rzemieślniczych, o te, które będą obligatoryjne. Czyli takie, które będą związane z obowiązkiem uzyskania dyplomu mistrza i dualnym systemem kształcenia. To są zawody, które np. będą związane z konstrukcjami, z bezpieczeństwem, higieną pracy. A z drugiej strony mamy zawody związane np z estetyką czy z modą, które tego dualnego systemu kształcenia nie będą wymagały. Jednak mogą potrzebować poświadczenia np. w krajach członkowskich UE, ukończenia rożnego rodzaju kursów. Chcemy ten katalog poszerzyć – mówi gość Wywiadu Gospodarczego.

Trzeba też przyjrzeć się zawodom, które już zostały wyparte na rynku pracy przez cyfryzację czy automatyzację.

To czas usunął pewnego rodzaju usługi i towary. Chcemy to zmonitorować i dobrze zdiagnozować. W miejsce tych zawodów wstawić nowe.

Zawody przyszłości np. te związane z elektrośmieciami, ekologią i zielonym ładem są nam bardzo potrzebne, także te dotyczące telekomunikacji i IT.

Rozmówczyni podkreśla, że np. można być profesorem na uczelni i mieć jednocześnie tytuł mistrzowski w jakimś zawodzie rzemieślniczym. Warto wskazywać takie przykłady.

Projekt ustawy ma zostać przygotowany do końca sierpnia - już trwają intensywne prace, a w Ministerstwie Rozwoju powołano specjalny zespół do prac nad projektem ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym. Wczesną jesienią ustawa ma trafić do Sejmu.

Olga Semeniuk wskazuje także, że polscy rzemieślnicy mogą brać udział w konkursie WorldSkills Poland 2020, w kilku kategoriach zawodowych (tj. gotowanie, cukiernictwo, serwis restauracyjny i carving). Zwycięzcy będą reprezentować nasz kraj na międzynarodowym konkursie WorldSkills w Szanghaju w 2021.

Być może za 6 lat to Polska będzie organizatorem tego światowego konkursu.

Cały wywiad:

Czytaj także: Czy studenci wrócą na uczelnie? Tak, ale tylko w nauczaniu hybrydowym