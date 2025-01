Co wydarzy się na rynkach finansowych?

Nowy stary prezydent Stanów Zjednoczonych, wybory w kolejnych krajach Unii Europejskiej, konflikty zbrojne i narastające napięcia – nie da się ukryć, że rok 2025 może być wyjątkowy, trudny, przełomowy, emocjonujący i… nieprzewidywalny. Co zatem może się wydarzyć na rynkach finansowych? Jakie wydarzenia dla światowej gospodarki będą kluczowe? I jak wpłyną na inflację oraz stopy procentowe w Polsce, a tym samym na zasobność naszych portfeli?

Oczy wszystkich zwrócone na USA

20 stycznia Donald Trump formalnie obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak już teraz nie przestaje zaskakiwać (a wręcz szokować) swoimi wypowiedziami i planami. To on, jego decyzje i obietnice, będą w dużym stopniu nadawać ton światowej gospodarce i polityce.

Oczywistą gwiazdą kolejnych 12 miesięcy będzie nowy stary prezydent USA Donald Trump, który już w grudniu pokazał, że nie zamierza się dzielić blaskiem jupiterów. Z pewnością będzie to trudny okres dla idei globalizacji, za to ruchy protekcjonistyczne będą przybierać na sile nie tylko w USA – mówi Krzysztof Adamczak, analityk walutowy InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl.

Nowy prezydent zaskakuje jednak na tyle, że tak naprawdę trudno jest przewidywać co może się wydarzyć w światowej polityce.

– Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że potrafi działać nieprzewidywalnie. Za sprawą jednej wiadomości na popularnym komunikatorze może wywrócić panujący porządek – komentuje analityk walutowy InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl.

Ze strony prezydenta Trumpa padło też już kilka obietnic, których spełnienie może być kluczowe także dla sytuacji w naszym regionie.

Liczę na to, że Donald Trump dotrzyma słowa i zakończy trwającą wojnę w Ukrainie. Taki rozwój wydarzeń stałby się szansą również dla naszego kraju, który mógłby mieć niebagatelny wpływ na odbudowę Ukrainy – mówi Krzysztof Pawlak.

Rok napięć

Bliski Wschód i Ukraina – to na te dwa regiony eksperci patrzą ze szczególnym niepokojem, ale też nadziejami, związanymi m.in. z obietnicami prezydenta Trumpa.

– Kluczowym wydarzeniem może być zamrożenie wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie. Poskutkuje to zapewne zniesieniem wielu sankcji i szerszym strumieniem eksportu rosyjskich surowców. Putin potrzebuje dużych środków dla budżetu, nawet z ropą po niższej cenie. W ten sposób zostanie przypieczętowany koniec OPEC+ i nowa era rynku czarnego złota, z USA jako liderem wydobycia – mówi Adam Fuchs, analityk InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl.

– Ostatnie wydarzenia wokół Izraela pokazują, że Bliski Wschód stał się najbardziej niestabilny od wielu, wielu lat. Trudno mi uwierzyć, by w nadchodzących miesiącach sytuacja w tym rejonie miała się uspokoić. Jeśli jednak nie zostanie przekroczony Rubikon, to kluczowa dla światowej gospodarki może być przecena na ropie naftowej. Nie jestem pewien, czy Donald Trump spełni swoją obietnicę o 40 dolarach za baryłkę. Jednak, jeśli nie ziści się scenariusz jakiejś katastrofalnej wojny, to faktycznie wszystkie argumenty przemawiają za spadkiem cen ropy. Byłby to idealny scenariusz dla globalnej ekonomii. Z jednej strony tanie paliwo napędza gospodarkę, z drugiej ściąga presję z banków centralnych – komentuje Krzysztof Adamczak.

Prognozy inflacji w Polsce na 2025

Krzysztof Adamczak ocenia: – Według prognoz NBP średnioroczna inflacja w 2025 roku ma wynieść powyżej 5 proc. i jestem skłonny w to uwierzyć. Nie podzielam za to obaw prof. Adama Glapińskiego, że pod koniec roku czeka nas kolejne podbicie dynamiki cen. Przeciągnięcie restrykcyjnej polityki pieniężnej wreszcie będzie musiało wpłynąć na odczyty inflacyjne. I choć 2025 rok będziemy zamykać jeszcze powyżej celu, to w kolejnym powinniśmy już stabilnie zjechać w okolice 2,5 proc.

Wierzę w obietnicę prezydenta Trumpa, czyli ropę po 40 USD. W takim przypadku presja inflacyjna będzie mniejsza. Wtedy nawet zniesienie osłon energetycznych w naszym kraju nie musi oznaczać wystrzału dynamiki cen. Na koniec 2025 r. inflacja może wrócić do przedziału akceptacji NBP (3,5 proc.) – mówi Adam Fuchs.

Krzysztof Pawlak dodaje: – Zakładam, że inflacja na koniec roku osiągnie poziom ponad 4 proc.. Z jednej strony powodem tej sytuacji mogą być zapowiadane przez Trumpa cła, również na nasz kontynent. Z drugiej strony – pobudzenie presji inflacyjnej przez czynniki wewnętrzne, takie jak choćby wygaszenie tarczy ochronnej na ceny energii.

Co ze stopami procentowymi?

Eksperci zauważają większą skłonność RPP do późniejszego terminu rozpoczęcia cięcia stóp procentowych. Rośnie ryzyko, że kredytobiorcy szybko nie poczują ulgi.

Oczekiwanie kilku cięć w nadchodzącym roku ma może sens ekonomiczny, ale nie rymuje się z retoryką przyjętą przez szefa banku centralnego. Wierzę w to, że pod koniec 2025 roku rozpoczniemy luzowanie polityki pieniężnej, ale spodziewam się jednej, maksymalnie dwóch obniżek – komentuje Krzysztof Adamczak.

Krzysztof Pawlak dodaje: – Gdyby wierzyć słowom prezesa Glapińskiego, to dyskusja o obniżkach stóp w naszym kraju rozpocznie się dopiero w miesiącach jesiennych. Jeśli więc nagle nie pogorszy się sytuacja gospodarcza w naszym kraju, to RPP może swobodnie czekać i utrzymywać koszt pieniądza nawet przez cały rok 2025.

Złoty atrakcyjnym wyborem dla inwestorów?

Początek roku dla polskiej waluty może nie być łatwy.

– Pierwsza część roku nie będzie łatwa dla PLN, szczególnie z powodu prodolarowego nastawienia rynku, które stanowi poważne obciążenie dla rodzimej waluty. W przeciwnym kierunku złotego powinna ciągnąć RPP, po której trudno spodziewać się obniżek stóp w pierwszej połowie roku. Kiedy Rada wreszcie przystąpi do działania, może się ono zbiec z ruchami FED-u i znowu będą na siebie oddziaływać przeciwstawne kierunki – mówi Adam Fuchs.

– Kwestia polityki monetarnej może być czynnikiem decydującym, który korzystnie wpłynie na atrakcyjność krajowej waluty. Dlatego uważam, że na koniec roku kurs EUR/PLN powinien wynieść w okolicach 4,35, czyli nieco wyżej niż w roku 2024. Dlaczego nieco wyżej? Dyskusja odnośnie kosztu pieniądza w Polsce i sygnalizacja cięcia stóp wpłyną niekorzystnie na naszą walutę. Mimo to wierzę, że mocna gospodarka będzie stanowić solidny fundament i tym samym PLN będzie dalej atrakcyjnym wyborem dla inwestorów – dodaje Krzysztof Pawlak.

Zmiany polityczne, kolejne wybory w Polsce i w krajach UE, wzrost poparcia dla partii o radykalnych poglądach, konflikty zbrojne i rosnące napięcia – rok 2025 z pewnością będzie ciekawy i nieprzewidywalny. Już teraz prognozowane scenariusze, tak dla globalnych, jak i lokalnych rynków, są bardzo zróżnicowane. A rzeczywistość może być jeszcze bardziej zaskakująca, bo ta nieprzewidywalność sprawia, że może się pojawić czarny łabędź. Mylą się ci, którzy uważają, że rynki finansowe są nudne. W tym roku emocji zdecydowanie nie zabraknie.

Materiały prasowe, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje