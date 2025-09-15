Fed w centrum uwagi. Rynki oczekują obniżek stóp w USA

Początek tygodnia sprzyja inwestorom na starym kontynencie, a większość parkietów w Europie zalicza umiarkowane wzrosty.

Sentyment rynku akcyjnego pozostaje optymistyczny, co widoczne jest zarówno w stabilnym zachowaniu głównych indeksów, jak i utrzymującym się zainteresowaniu inwestorów bardziej ryzykownymi aktywami. Niemniej jednak, dalsze wzrosty cen akcji są wciąż hamowane przez kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim inwestorzy wciąż utrzymują znaczące środki w instrumentach pieniężnych oraz gotówce, co świadczy o zachowaniu ostrożności i niepełnym zaangażowaniu kapitału na rynku akcji. Dodatkowo obecny okres, zbliżający się do końca kwartału, charakteryzuje się wzmożoną niepewnością i częstymi rotacjami portfeli inwestycyjnych, gdy zarządzający realizują zyski lub przesuwają się w kierunku bardziej defensywnych aktywów.

W krótkim terminie kluczowe znaczenie będą miały nadchodzące decyzje banków centralnych, przede wszystkim Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED) oraz Banku Anglii (BoE). Rynki z dużym zainteresowaniem śledzą sygnały dotyczące przyszłej ścieżki stóp procentowych oraz ewentualnych zmian w polityce monetarnej, które mogą znacząco wpłynąć na wyceny aktywów finansowych. Obecnie znajdujemy się w środowisku rekordowo wysokich wycen wielu segmentów rynku, przy jednoczesnej historycznie niskiej zmienności, co według wielu inwestorów zwiększa podatność rynku na gwałtowne korekty w przypadku negatywnych niespodzianek.

Sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna, ponieważ z jednej strony rynek wyraźnie domaga się obniżek stóp procentowych ze strony Fed, licząc na złagodzenie warunków finansowania, które mogłoby wesprzeć spowalniającą gospodarkę i zwiększyć apetyt na ryzyko. Taki oczekiwany zwrot w polityce monetarnej ma potencjał pobudzić inwestycje i konsumpcję, co pozytywnie przełożyłoby się na wyceny aktywów finansowych. Mimo pogarszającego się rynku pracy, inwestorzy nie wierzą, że recesja jest bliska. Świadczy o tym fakt, że wyceny akcji na giełdach utrzymują się na historycznie wysokich poziomach, co sugeruje, że inwestorzy liczą na to, iż gospodarka poradzi sobie bez poważniejszych problemów. To z kolei sprawia, że nastroje pozostają raczej optymistyczne, choć z zachowaniem pewnej dozy ostrożności.

Warszawskie indeksy, w tym WIG20, rozpoczęły tydzień od umiarkowanego wzrostu, co świadczy o względnym optymizmie na lokalnym rynku akcji. Ostateczne dane dotyczące sierpniowej inflacji CPI w Polsce okazały się nieznacznie wyższe niż oczekiwano, jednak ta różnica w stosunku do wcześniejszych prognoz była niemal nieistotna. W efekcie rynek zareagował na publikację w ograniczony sposób, gdyż spodziewał się takiego wyniku.

Ta niewielka rewizja nie zmienia podstawowego obrazu inflacji, która nadal wykazuje tendencję do łagodzenia. Dla RPP jest to informacja neutralna i potwierdza dotychczasowe obserwacje i nie stanowi powodu do zmiany dotychczasowej polityki monetarnej

W odpowiedzi na narastające wyzwania gospodarcze rząd przedstawił ambitny plan repolonizacji polskich zamówień publicznych, mający na celu istotne zwiększenie udziału krajowych przedsiębiorstw w realizacji strategicznych inwestycji. Inicjatywa ta szczególnie wpłynie na sektory budowlany, transportowy oraz energetyczny, wzmacniając pozycję lokalnych firm i zapewniając, że znaczna część środków finansowych pozostanie w kraju, co z kolei przyczyni się do rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Dodatkowo Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą bon ciepłowniczy oraz zamrożenie cen prądu do końca roku, co ma na celu złagodzenie presji inflacyjnej i wsparcie domowych budżetów w obliczu rosnących kosztów życia. W obszarze energetyki rząd zapowiedział kontynuację kluczowych inwestycji. Premier podkreślił, że na rozwój polskiego sektora energetycznego zostaną przeznaczone biliony złotych, które pozostaną w rodzimych firmach. Te działania mają nie tylko umocnić ten ważny sektor, lecz także zapewnić stabilne i długofalowe wsparcie dla całej gospodarki narodowej.

Mikołaj Sobierajski, Analityk Rynku Akcji XTB

