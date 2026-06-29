Tarcia na Bliskim Wschodzie bez znaczenia dla rynków

Powrót do silnego dolara nie wydaje się być prawdopodobny w sytuacji, kiedy rynek zaczyna weryfikować wcześniejsze oczekiwania, co do skali podwyżek stóp przez Fed.

Weekend był nerwowy na Bliskim Wschodzie… ale czy to realnie może skutkować zerwaniem amerykańsko-irańskich negocjacji? Nie. Strony na maja usiąść do rozmów już jutro. Taka jest już specyfika tego konfliktu - innego wyjścia zbytnio nie ma, chociaż może się okazać, że zaplanowane 60 dni na szczegółowe ustalenia po prostu nie wystarczy. Ceny ropy nie zareagowały na te „przepychanki”, choć dynamika ruchu na WTI, czy Brent wyhamowała. Poziomy są jednak niskie (WTI<70 USD), co sprzyja globalnemu obrazowi makro. Inwestorzy „dostrzegli”, że scenariusz dwóch podwyżek stóp przez Fed może być przerysowany. W efekcie na modelu CME FED Watch widzimy dzisiaj już szanse na jeden ruch i to bardziej idące w stronę października, niż września. Nadchodzące dane makro (w tym tygodniu ISM i rynek pracy - odczyty wyjątkowo w czwartek za sprawą piątkowych obchodów Dnia Niepodległości) - mogą stać się weryfikatorem dla „jastrzębich” oczekiwań.

Dzisiaj najmocniej odbijają waluty Antypodów, co zbiega się z poprawą sentymentu na Wall Street, ale i też w przypadku NZD rynki za chwilę zaczną grać pod posiedzenie RBNZ 8 lipca, gdzie spodziewana jest podwyżka stóp o 25 punktów baz. Lepiej wypadają też euro, oraz funt. W pierwszym przypadku rynek zwrócił uwagę na „jastrzębi” komentarz Isabell Schnabel z ECB, w drugim mamy do czynienia ze spadającym napięciem wokół Andy’ego Burnham’a, który jest typowany na następcę Keira Starmera po jesiennych wyborach w Partii Pracy.

W kalendarzu makro dzisiaj za nami są już niezłe dane z Japonii (sprzedaż detaliczna przyspieszyła w maju aż do 5,3 proc. r/r), które zwiększają szanse na drugą podwyżkę stóp przez BOJ w tym roku (ale USDJPY od kilku dni pozostaje przyklejony pod oporem przy 162), a przed nami dane o koniunkturze w strefie euro o godz. 11:00.

EURUSD - oscylacje wokół 1,14

Para EURUSD pozostaje dzisiaj wokół 1,14 po tym jak w piątek silniejszy ruch w stronę 1,1433 spotkał się z odpowiedzią podaży. Powrót do silnego dolara nie wydaje się być jednak prawdopodobny w sytuacji, kiedy rynek zaczyna weryfikować wcześniejsze oczekiwania, co do skali podwyżek stóp przez Fed. Tym samym w kolejnych dniach (zależnie od spływających danych z USA) bardziej realne może być wyjście ponad 1,15, niż powrót do minimum z 24 czerwca przy 1,1324.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Technicznie ważne opory to 1,1410 (choć ten rejon był już naruszony) i dalej 1,1442.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

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