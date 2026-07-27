Efekt TACO

Scenariusz TACO, czyli decyzja Donalda Trumpa o przerwaniu ostatniej serii ataków na Iran - na co Teheran odpowiedział podobnym ruchem - pozwolił globalnym rynkom odreagować na początku tygodnia.

Trudno ocenić na ile rozejm się utrzyma, ale jeżeli doniesienia o tym, że USA zdecydowały się na taki ruch ze względu na nazbyt szybki spadek zapasów broni, to można domniemywać, że dyplomatyczna ofensywa potrwa nieco dłużej - chociaż bardziej przekonywujące byłyby ruchy idące w stronę podpisania jakiegoś kolejnego memorandum. Niemniej inwestorzy się na razie cieszą - chociaż strategicznie w Cieśninie Ormuz nic się nie zmieniło (pozostaje de facto zamknięta) - ropa potaniała mocniej, co pozwoliło na reakcję na bardziej ryzykownych aktywach.

W przestrzeni FX mamy cofnięcie się dolara- EURUSD wyszedł nieznacznie ponad poziom 1,14. Na rynku złotego mamy, zatem zejście USDPLN poniżej 3,78, oraz EURPLN w okolice 4,31. Uwaga rynków w kolejnych dniach będzie koncentrować się na posiedzeniu FED 28-29 lipca. Szanse na podwyżkę już teraz są niskie (31 proc. według modelu CME FED Watch), ale rynki będą uważnie zerkać na komunikat, który najpewniej potwierdzi oczekiwania, co do wrześniowego ruchu (obecnie przekraczają one 90 proc.) - Kevin Warsh wprawdzie zrezygnował z języka forward guidance, ale inwestorom wystarczy sam „jastrzębi” przekaz ze stwierdzeniami o braku tolerancji dla podwyższonej inflacji. Wniosek? Być może obserwowane teraz odreagowanie złotego okaże się krótkotrwałe, jeżeli dolar mocniej zyska w drugiej połowie tygodnia.

W kalendarzu makro nie mamy dzisiaj publikacji z kraju, dopiero w piątek GUS poda szacunki dotyczące wstępnej inflacji za lipiec. Inwestorzy mogą jednak zerkać dzisiaj na niemiecki indeks Ifo (o godz. 10:00), który ma przełożenie na EURUSD.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny EURPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN

Wykres dzienny USDPLN / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Technicznie uwagę zwraca istotność wsparcia na EURPLN przy 4,3074, co w zasadzie może zamykać przestrzeń do zejścia głębiej w krótkoterminowej perspektywie. Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

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