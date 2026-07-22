Droższa ropa i mocniejszy dolar?

Krótkoterminowy schemat w którym drożejąca ropa na fali obaw geopolitycznych (mimo spekulacji, obie strony nie zasiadły do stołu negocjacyjnego) podbija wątki inflacyjne i działa pro-dolarowo na razie się sprawdza.

Według modelu CME FED Watch prawdopodobieństwo podwyżki stóp we wrześniu sięgnęło już 83 proc., a rynek jest pewien takiego ruchu w październiku. W środę z dolarowego schematu najmocniej wyłamują się jen, korona norweska, oraz dolar kanadyjski, chociaż zmiany są kosmetyczne (nie przekraczają 0,15 proc.). Mocniejszy jen to pokłosie publikacji zapisków z ostatniego posiedzenia BOJ, które wypadły „jastrzębio” - decydenci są otwarci na kolejne podwyżki w nadchodzących miesiącach. Z kolei siła NOK i CAD może pośrednio wynikać z drożejącej ropy. Na drugim biegunie mamy z niewielkimi stratami koronę szwedzką i dolara nowozelandzkiego. W środku stawki są euro, funt, czy frank. Rano opublikowane zostały dane o inflacji CPI na Wyspach - ta w czerwcu wyhamowała do 2,6 proc. r/r z 2,8 proc. r/r (oczekiwano 2,7 proc. r/r), ale utrzymanie się bazowego odczytu na poziomie 2,6 proc. r/r studzi „gołębie” oczekiwania. Inwestorów na rynku funta może w najbliższym czasie mniej absorbować to, co może zrobić Bank Anglii na stopach procentowych na jesieni, a w większym stopniu spekulacje o ruchach nowego rządu Andy Burnhama w kontekście jesiennej nowelizacji budżetu. Z kolei na EURUSD rynek zdaje się plotkować, kiedy dojdzie do złamania kluczowego wsparcia przy 1,14.

Dzisiaj w kalendarzu makro nie ma istotnych publikacji makro. W zamian za to uwagę rynków skupią wyniki spółek z USA za II kwartał. Wczoraj indeksy na Wall Street odbiły, co poprawiło sentyment w Azji, ale rano widać ponowne spadki kontraktów, co ponownie zapowiada nerwowość (kontekst drożejącej ropy też może mieć tu znaczenie). Dzisiaj przed sesją wyniki opublikują m.in. AT&T, czy Philip Morris, a po jej zakończeniu Alphabet i Tesla.

EURUSD - coraz bliżej połamania 1,14

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Wsparcie na EURUSD przy 1,14 nadal się broni, chociaż wzrost cen ropy jest coraz wyraźniejszy. Wydaje się jednak, że obrona tego poziomu będzie coraz trudniejsza, jeżeli notowania kontraktów na ropę Brent będą niedługo testować okolice 100 USD za baryłkę. Teoretycznie jutro mamy posiedzenie ECB i rynek może wiązać z nim pewne nadzieje, ale oczekiwanie, że decydenci dadzą jakieś dodatkowe sygnały, co do kolejnej w tym roku podwyżki stóp na jesieni, mogą okazać się przedwczesne.

Wykres dzienny EURUSD

Wykres dzienny EURUSD / autor: materiały prasowe BM BOŚ

Wyłamanie 1,14 będzie oznaczać wybicie z formacji flagi i testowanie w kolejnych dniach okolic czerwcowego minimum przy 1,1324. Biorąc jednak pod uwagę istotność tej formacji nie można wykluczyć zejścia w okolice kolejnych wsparć przy 1,1275 i 1,1200.

Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu prawa lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego

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