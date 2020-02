Wschodnia Europa rozwija się dynamicznie

Według najnowszych danych Eurostatu, wschodnie państwa Unii Europejskiej cały czas odnotowują znaczny wzrost PKB. Pomimo tendencji spadkowych także tempo wzrostu PKB w Polsce jest wysokie na tle większości państw należących do Unii Europejskiej.

Liderem wzrostu PKB za ostatni kwartał 2019 zostały Węgry ze wzrostem na poziomie 4,6% r/r. Jednocześnie jest to państwo, które przez cały rok 2019 rozwijało się najbardziej dynamicznie. Tuż za nimi znalazła się Rumunia z wynikiem 4,2% r/r, a dalej Litwa ze wzrostem na poziomie 3,7% r/r. Czwarte miejsce ex aequo przypadło Polsce i Bułgarii zapewnione przez wzrost na poziomie 3,5% r/r.

Źródło danych: Eurostat

Wzrost PKB Węgier nie powinien dziwić. Od dłuższego czasu kraj ten utrzymuje stabilny i wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Mimo zawirowań politycznych, działania rządu Orbana przynoszą jak dotąd cały czas gospodarcze sukcesy.

Interesujące jest odbicie się Rumunii. Prognozy, jakoby pod koniec roku PKB Rumunii miało znacząco wyhamować z uwagi na wyczerpanie efektu liberalizacji prawda podatkowego nie sprawdziły się. Chociaż wzrost ten nie jest tak stabilny jak na Węgrzech, to Rumunia odnotowała w czwartym kwartale największy wzrost PKB w porównaniu do trzeciego kwartału, bo aż o 1,5%. Dla porównania, Węgry odnotowały w analogicznym okresie wzrost o 1%, pomimo że w rozliczeniu rocznym wykazały większy wzrost.

Co to może oznaczać? Na razie trudno osądzać, ale gospodarka Rumunii mimo pewnej tendencji spadkowej jako jedna z niewielu gospodarek unijnych odnotowała większy wzrost w czwartym kwartale niż w trzecim. Chociaż nie pozwala to na postawienie żadnych znaczących prognoz na rok 2020, to pobudzenie gospodarcze w Rumunii jest dobrą prognozą. Zwłaszcza przed zwiastowanym kryzysem.

Wracając na polskie podwórko, zgodnie z przewidywaniami doszło do spadku wzrostu dynamiki PKB w czwartym kwartale. Nie sprawdziły się jednak pesymistyczne prognozy, jakoby wzrost miał spaść poniżej 3% r/r. Gospodarka cały czas ma się dobrze i póki co nie ma powodów do obaw. Jest to bardzo dobra informacja, zwłaszcza, że niewiele państw Unii Europejskiej wykazuje wzrost PKB powyżej 3%.

Wyzwaniem na pierwszy kwartał 2020 może być znacząca inflacja. Wielu przedsiębiorców niechętnie inwestuje w przypadku znaczącej niestabilności cen. W styczniu wyniosła ona 3,8% w stosunku do roku poprzedniego. Na razie jednak brak jest jeszcze danych na ten temat, a wszelkie bardziej szczegółowe prognozy pozostają raczej w sferze domysłów.

Adrian Reszczyński