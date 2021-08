PGNiG ponownie wspiera WOT w walce z COVID-19

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo udzieliło kolejnej pomocy rzeczowej dla organizacji zaangażowanej w walkę z pandemią. Czternaście samochodów przekazanych przez spółkę na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej usprawni codzienną pracę żołnierzy oraz pozwoli im szybciej docierać do potrzebujących.

-Ostatnie miesiące pokazały, że w momencie kryzysu potrafimy się zmobilizować oraz bez wahania poświęcić czas i zasoby na niesienie pomocy potrzebującym. Taką postawę wykazało wiele polskich instytucji i podmiotów, w tym gronie na szczególne wyróżnienie zasługują Wojska Obrony Terytorialnej. Cieszę się, że możemy, już po raz drugi, wykorzystać naszą flotę w słusznym celu. Mam nadzieję, że pojazdy od sanockiego oddziału PGNiG będą dobrze służyć WOT w wypełnianiu ich obowiązków na rzecz lokalnych społeczności – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG

Decyzją Zarządu PGNiG, w sierpniu br. spółka przekazała na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej 14 samochodów marki Volkswagen Transporter. Pojazdy stanowiły do tej pory część floty samochodowej Oddziału w Sanoku. Do ubiegłego roku korzystały z nich lokalne jednostki produkcyjne firmy. Darowiznę z rąk Dyrektora Oddziału w Sanoku – Marka Hanusa, przyjął płk Paweł Piątkowski, szef zarządu logistyki T-4 Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

-Jednostki wojskowe WOT nadal realizują wiele zadań związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Darowane przez PGNiG pojazdy pozwolą skrócić czas przemieszczania się żołnierzy na długich odległościach i znacznie poprawią komfort realizacji zadań związanych ze wsparciem w zakresie transportu szczególnie osób starszych oraz materiałów – powiedział płk Paweł Piątkowski.

Udzielone wsparcie to kontynuacja działań podjętych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w ubiegłym roku, kiedy to spółka oddała do dyspozycji Wojsk Obrony Terytorialnej 5 samochodów dostawczych. Od początku pandemii żołnierze WOT nieprzerwanie niosą pomoc m.in. seniorom i podopiecznym ośrodków pomocy społecznej oraz realizują zadania w lokalnych placówkach służby zdrowia.

PGNiG wraz z Fundacją im. Ignacego Łukasiewicza przekazało do tej pory ponad 26 mln zł na rzecz szpitali i placówek służby zdrowia oraz innych podmiotów mierzących się ze skutkami COVID-19. Fundusze te zostały przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej czy specjalistycznej aparatury medycznej. Spółka dofinansowała również szereg projektów edukacyjnych i inicjatyw społecznych – m.in. paczki z żywnością i artykułami higienicznymi dla polskich kombatantów.

Mat. pras./kp