PGNiG: 2 mln zł na pomoc obywatelom Ukrainy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przekażą 2 miliony złotych na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zostaną przekazane między innymi na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritas oraz Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Wraz z Fundacją im. Ignacego Łukasiewicza na pomoc obywatelom Ukrainy przekażemy 2 mln złotych. PGNiG, jako firma, która jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego, pomoc potrzebującym ma wpisane w swoje DNA. Zdecydowaliśmy, że jedną z form naszego wsparcia będzie przekazanie środków finansowanych tym organizacjom, które realizują długofalową strategię pomocy – mówi Paweł Majewski.

Prezes PGNiG zaznacza, że to nie jest jedyna forma wsparcia, które realizuje PGNiG. Wcześniej, spółka wraz z Fundacją PGNiG, przekazała do punktów recepcyjnych w województwie Lubelskim wodę oraz suchy prowiant. Teraz wsparcie trafi do organizacji pożytku publicznego.

Wybraliśmy organizacje, które mają doświadczenie w udzielaniu pomocy zarówno doraźnej, medycznej, jak i długoterminowej. Staramy się, aby nasze wsparcie było jak najbardziej kompleksowe i wystarczyło na jak najdłużej. Współpracujemy również z samorządami, by nasza pomoc trafiała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – dodaje Karolina Dłuska, prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Jednocześnie PGNiG i Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza organizują zakwaterowanie dla uchodźców dla rodzin ukraińskich partnerów.

PR/RO