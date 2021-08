WIZJA ROZWOJU. Zwiercan: Srebrna gospodarka to złota perspektywa dla gospodarki

Kiedy przed czterema laty inicjowałam i współorganizowałam pierwsze Forum Wizja Rozwoju, naszym wspólnym marzeniem było wydarzenie, które stanie się ważnym podmiotem promocji polskiej gospodarki, tworząc przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń. Wydarzenie, którego dotkliwie brakowało w północnej Polsce, gdzie przecinają się drogi rodzimego przemysłu, handlu i transportu, a myśl ekonomiczna i przedsiębiorczość zawsze były dumą regionu. Nawet nie marzyłam wtedy, że forum wywoła tak duże zainteresowanie, zdobędzie wysoki prestiż i uznanie rządu wymierne w corocznych patronatach prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który jest gościem każdej edycji.

U podstaw tego sukcesu leży nie tylko formuła wydarzenia, która poza diagnozą gospodarki i jej przyszłości szuka recept i stara się wypracować decyzje, lecz również w doborze tematów i ekspertów. Co roku agenda forum mieści kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, w których biorą udział eksperci, menedżerowie największych spółek skarbu państwa, przedsiębiorcy prywatni i naukowcy. Dobór autorytetów i ranga spraw, którym poświęcone są dyskusje, sprawiają, że są to spotkania przy pełnych salach, budzące żywe zainteresowanie resortów, środowisk i publiczności.

Tym bardziej się cieszę, że od czterech lat w programie forum znajduje się problematyka srebrnej gospodarki. Potencjał gospodarczy seniorów, grupy społecznej będącej ważnym uczestnikiem wielu rynków, od lat jest przedmiotem moich aktywności.

Zajmowałam się nimi, przewodnicząc sejmowej komisji polityki senioralnej, i zajmuję się dziś, przedstawiając znaczenie tej kwestii podczas obrad Forum Wizja Rozwoju. Jestem dumna, że Kongres Srebrnej Gospodarki stał się stałym punktem programu wydarzenia, że urósł do wysokiej rangi i co roku pozwala zaznaczać obecność seniorów w polskim życiu gospodarczym. Cieszę się, że coraz więcej instytucji i przedsiębiorstw, ale również twórców strategii ekonomicznych dostrzega oczywistą prawdę, że ludzie starsi są nie tylko posiadaczami bezcennych doświadczeń zawodowych i etosu pracy, ale również odgrywają olbrzymią rolę jako konsumenci i usługobiorcy. Od wieków mądrość wielu cywilizacji opierała się na rozumieniu i szanowaniu potrzeb tej grupy wiekowej.

Nie sposób myśleć o państwie, jego rozwoju i przyszłości bez polityki senioralnej. Zwłaszcza gdy społeczeństwo się starzeje, ubezpieczenia społeczne stanowią coraz ważniejszy segment wydatków publicznych, a kwestie srebrnej gospodarki mogące poprawić status tej części populacji ciągle pozostają otwarte. Aktywność zawodowa seniorów, ich samodzielność, udział w życiu gospodarczym i zdrowie są naszą wspólną odpowiedzialnością.

Nie zabraknie ich podczas tegorocznych obrad forum i towarzyszącego mu naszego kongresu. Główny akcent zostanie położony na sytuację wywołaną przez pandemię koronawirusa, która diametralnie zmieniła wszystko to, co postulowaliśmy podczas dwóch pierwszych edycji forum, zachęcając seniorów do wychodzenia z domu, spotkań i integracji. Dziś musimy się zatroszczyć o to, aby osoby starsze uczestniczyły w życiu społecznym i korzystały ze wspólnych dóbr, ograniczając swoją aktywność ze względu na bezpieczeństwo. Priorytetem i wyzwaniem współczesności jest taki projekt przestrzeni publicznej, aby srebrna gospodarka mogła się w niej rozwijać z korzyścią dla Polski i swoich beneficjentów.

To od nas, od mądrości rządzących, będzie zależało, czy potrafimy wykorzystać wiedzę i potencjał osób starszych, a srebrna gospodarka będzie złotym biznesem.

Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju