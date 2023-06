Marcin Horała: koncepcja KDP w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej jest dostosowana do specyfiki tych państw

W regionie Trójmorza powstaje nowy system transportu kolejowego. Pierwsze odcinki zostaną oddane do eksploatacji w 2028 r., czyli już za 5 lat – zapowiedział Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. CPK na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

W skład sieci Kolei Dużych Prędkości państw Trójmorza będą wchodzić cztery elementy: sieć Kolei Dużych Prędkości (KDP) realizowana w Polsce przez spółkę CPK, linia Rail Baltica na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, czeska sieć KDP projektowana przez przedsiębiorstwo Správa železnic i kolejowy korytarz V4 łączący Budapeszt z Warszawą przez Słowację i Czechy.

„Nowa sieć KDP, czyli inwestycje kolejowe CPK wraz z pozostałymi ambitnymi projektami w regionie jak Rail Baltica czy V4, stworzy w przyszłości kolejowy kręgosłup Trójmorza i istotny element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – powiedział Horała podczas panelu pn. „Inwestycje strategiczne w obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju”.

Dzięki wspólnym inwestycjom powstanie np. połączenie kolejowe dużej prędkości Tallin - Warszawa - Katowice - Budapeszt (1 700 km) i Tallin - Warszawa - Wrocław - Praga (1 500 km, w tym 400 km z wykorzystaniem linii KDP realizowanych w ramach ciągu nr 9 CPK).

Do 2028 r., czyli w momencie planowanego uruchomienia pierwszego etapu lotniska CPK, będzie też prawdopodobnie funkcjonować odcinek KDP Warszawa – Łódź, projektowany dziś przez spółkę CPK. Do tego czasu ma się też zakończyć modernizacja przez PKP PLK linii kolejowych wchodzących w skład Rail Baltica od granicy z Litwą przez Białystok do Warszawy.

Zgodnie z planem do 2030 r. w Estonii, na Łotwie i Litwie powinien powstać cały korytarz Rail Baltica: z Tallina przez Rygę i Kowno (z odnogą do Wilna) do granicy z Polską, a jego pierwsze odcinki będą uruchamiane od 2027 roku. W tym czasie powstanie też odcinek linii KDP między Pragą, Brnem, Bratysławą i Budapesztem. W następnych latach do linii dołączane będą kolejne odcinki z Polski: Katowice – Ostrawa i tzw. węzeł Małopolsko-Śląski.

Polska - razem z partnerami z Trójmorza - chce docelowo skonstruować wspólną ofertę rozkładów jazdy i zapewnić wysoki standard podróży dla wszystkich pasażerów korzystających z sieci KDP w regionie Europy Środkowej, wzmacniając również możliwości transportu towarowego przy wykorzystaniu nowych linii kolejowych.

Szacowany całkowity koszt całej sieci KDP w Trójmorzu to ok. 60 mld euro, z czego 49 mld euro to koszty inwestycyjne, a 14 mld euro to koszty eksploatacji i remontów infrastruktury.

Czytaj także: Marcin Horała: Rola państwa jest kluczowa dla bezpieczeństwa gospodarki

VI Forum Wizja Rozwoju: DLACZEGO ZALEŻY NAM NA INWESTYCJACH?