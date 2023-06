Inwestycje, które napędzają rozwój

Trudne czasy wymagają mądrych decyzji i przede wszystkim inwestycji zarówno strategicznych, jak i lokalnych. Rozmawiano o nich podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni – największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce.

Gdyńska konferencja gromadzi przedstawicieli administracji państwowej najwyższego szczebla, ale także osoby reprezentujące samorządy. Zgromadzeni na debatach eksperci podkreślali, że zarówno pandemia, wojna i kryzys energetyczny, zrodziły wśród inwestorów wiele niepewności. Polska dzięki rozsądnym inwestycjom w transport i energetykę, odpowiednio przygotowała się na światowe zawirowania.

W trakcie panelu „Inwestycje w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju” Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił o roli, jaką ma pełnić Centralny Port Komunikacyjny. Polityk podkreślił m.in., że – każdy kraj powinien dbać o umiejscowienie w światowym łańcuchu dostaw i to z dostępem bezpośrednim. Pełnoskalowa agresja na Ukrainę pokazała, że póki nic się nie dzieje, nie ma większego problemu, natomiast trudności zaczynają się, kiedy występuje kryzys. Wskazał także, że – normą jest pewien kryzys, napięcie i walka o wpływy, a związku z tym łańcuchy dostaw muszą być zabezpieczone.

Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. finansowych w Grupie ORLEN podkreślił, znaczenie dużych podmiotów, jak Orlen szczególnie w niestabilnej sytuacji. – Tworząc koncern multienergetyczny nie byliśmy jeszcze do końca przekonani, jak potoczą się ostatnie wydarzenia, czyli wojna w Ukrainie, odcięcie surowców, wcześniej pandemia, ale też recesyjne zjawiska w gospodarce. Dlatego Polska tworzy duże podmioty gospodarcze, żeby te firmy liczyły się w Europie. A to, jak będą się liczyły, widać już po naszej współpracy z największym światowym koncernem petrochemicznym, Saudi Armco. Gdybyśmy nie dopięli tej współpracy w Polsce nie byłoby 20 mln ton ropy naftowej, co jest istotne zwłaszcza w kontekście odcięcia się od surowców ze Wschodu. Duży podmiot daje także bezpieczeństwo oraz środki na inwestycje – mówi Jan Szewczak.