Wpływ rządu Jana Olszewskiego na Rozwój Gospodarki Narodowej po 1992 roku

Podczas VI edycji Forum Wizja Rozwoju eksperci poruszyli temat wpływu rządu Jana Olszewskiego na rozwój gospodarki narodowej po 1992 roku. Paneliści byli zgodni, że to wtedy – 4 czerwca 1992 roku – zaczęła się tworzyć polska suwerenność, którą szczególnie możemy docenić w obecnych czasach, kiedy wojna na Ukrainie radykalnie zmieniła myślenie o makroekonomii i geopolityce. Interdyscyplinarne spotkanie prowadzone było przez dziennikarza tygodnika Sieci, Piotra Filipczyka

Zainicjowany przez Jarosława Kaczyńskiego rząd Jana Olszewskiego był pierwszym od drugiej wojny światowej rządem mającym pełną legitymacje demokratyczną. W przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych rządów III Rzeczpospolitej, rząd Olszewskiego nie był wynikiem negocjacji z komunistami przy okrągłym stole. Jednym z filarów budowy suwerennej Polski przez rząd Olszewskiego było uwolnienie kraju od rosyjskiej dominacji i ponowne związanie Polski z Zachodem, gdzie Polacy zawsze widzieli swoje miejsce. W dyskusji udział wzięli: Antoni Macierewicz, Jerzy Kropiwnicki, Piotr Naimski i Jan Parys.

Głos w dyskusji zabrał Antoni Macierewicz, były Minister Obrony Narodowej, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego. Polityk zwrócił uwagę, że rząd ten od początku postawił na radykalne uzdrowienie życia politycznego RP, niezwykle ułomnego z powodu wieloletniej sowieckiej dominacji.

Rząd Jana Olszewskiego był kwestionowany przez ówczesną formację Okrągłego Stołu, a to ona dominowała wówczas w strukturze politycznej. I ona miała istotę polegającą na kontynuacji systemu komunistycznego, tylko w kształcie pseudo kapitalistycznym. To była realizacja polityki rosyjskiej zmierzającej do przekształcenia polityki struktury zbudowanej przez zabór przez Rosję Europy Środkowej tak, aby można było tworzyć wielką Europę. Tak, aby można było doprowadzić do sojuszu z Niemcami, które miały być zjednoczone, ale zjednoczone tak, aby stać się sojusznikiem Związku Sowieckiego, a potem Federacji Rosyjskiej. Do tego prowadzić miały decyzje gospodarcze i doprowadzenie do tego, żeby ta własność, która została przejęta przez Rosję podczas okupacji, została teraz przekazana członkom dawnego aparatu komunistycznego i służbom specjalnym, które miały ukształtować oligarchię – strukturę gospodarczą i polityczną kierującą krajem – mówił Antoni Macierewicz.