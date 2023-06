Wyzwania, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę

W poniedziałek ruszyła szósta edycja Forum Wizji Rozwoju

W sesji inauguracyjnej pt. „Wyzwania z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainie” udział wzięli: Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Marcin Chludziński i Pierwszy Wiceprezes Zarządu BGK Paweł Nierada.

Polska wykazała się ogromną zapobiegliwością i przenikliwością. Byliśmy zdywersyfikowani, bo taka była polityka tego rządu i pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas, kiedy inni się budzili, my byliśmy już gotowi. Planowaliśmy te projekty na długo przed rosyjską agresją na Ukrainę i dziś mamy ambicje nie tylko na to, żeby zabezpieczać polskie potrzeby, ale żeby być hubem gazowym dla całego regionu. Dziś mamy naddatek gazu w Polsce, mamy infrastrukturę i wiele miejsc, z których gaz możemy czerpać. Nie zarządzaliśmy kryzysem, ale przygotowaliśmy się do tego, co było nieuniknione - stwierdził Chludziński.

Magdalena Rzeczkowska zaznaczyła, że głównym wyzwaniem dla polityki fiskalnej jest nie tylko kryzys na Ukrainie, ale finanse publiczne, które stanęły przed ogromnym wyzwaniem.

Uruchomiliśmy cały szereg tarcz ochronnych dla przedsiębiorców, ale także ulg, które mają pomóc. Nie tylko udaje się nie stać ofiarą kryzysu ekonomicznego, ale wręcz wykorzystujemy to, że byliśmy do tego przygotowani. Dziś Polska jest krajem bezpiecznym pod względem stabilności systemu finansowego, makroekonomicznie. Ogromne znacznie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mają też oczywiście kwestie bezpieczeństwa, bo tu jest synergia. Bezpieczeństwo energetyczne, militarne i finansowe. Rok 2022 był dużym wyzwaniem, bo potrzebowaliśmy całego szeregu wydatków ochronnych, obniżenie vat. Utrzymaliśmy wzrost gospodarczy, mierzyliśmy się – razem z całą Europą – z problemem inflacji, ale polskie finanse i budżet dał radę. Na tę chwilę największym wyzwaniem jest oczywiście obronność, potrzebujemy ogromnych, ale koniecznych wydatków na zakupy w polskiej armii i to są wydatki, które musimy ponosić. Robimy to dzięki uszczelnieniu systemu finansowego - podkreśliła szefowa resortu finansów.

Paweł Nierada przyznał z kolei, że to nie były łatwe lata dla rynków finansowych.

W przyszłość patrzę z umiarkowanym, ostrożnym optymizmem. Na pewno prognozowanie w takich okolicznościach może być obarczone błędem, ale jeśli trend się utrzyma, mamy spadającą inflację, spadające ceny energii, inflacja spada i do końca roku osiągnie jednocyfrowy wynik. Wzrost gospodarczy ok. 1%, to jest bardzo dobry wynik patrząc na problemy w krajach sąsiadujących. Udało nam się uniknąć recesji, głównie z powodu dobrej polityki rządu, dobrej sytuacji na rynku pracy i wielu udanych inwestycji. Te wspomniane wcześniej inwestycje pokazują, że Polska staje się hubem na usługi, na badania i rozwój. Naszą ambicją jest wspieranie rynków kapitałowych w Polsce. Wszyscy mamy oczywiście nadzieję na jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie i jak najszybszą odbudowę - dodała Rzeczkowska.

Najpierw pandemia, później rosyjska agresja na Ukrainę. Dziś jednak możemy mówić o tym, że pomimo zmiany globalnego ekosystemu, Polska wciąż jest krajem atrakcyjnym do inwestowania, co widać po ostatnich dużych inwestycjach w Polsce - powiedział.

Chludziński zaznaczył, że kłopot z prognozowaniem jest taki, że mówimy o bardzo zmiennym otoczeniu.

Bardzo istotne znaczenie ma to, co dzieje się na Ukrainie. Eskalacja tego konfliktu będzie miała wpływ na nasze ceny. Ważne jest także to, co dzieje się z chińską gospodarką, a są już pierwsze sygnały o wyhamowaniu i chłodzeniu tego rynku. Dziś surowce, tj. gaz czy paliwo są znacznie tańsze niż w ub. roku, to jest dobra wiadomość dla równowagi. Trzeba być bardzo uważnym, jeśli idzie o infrastrukturę, bo to oczywiście ma wpływ na cenę. Te spadające ceny są oczywiście dobrą prognozą dla naszej gospodarki, ale musimy pamiętać o tym, w jak trudnych okolicznościach geopolitycznych się poruszamy. Dobrą informacją jest to, że my się dobrze odnajdujemy w sytuacjach kryzysowych i trudnych, bo mamy to jako Polacy w genach - stwierdził.

Już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę uruchomiliśmy cały szereg instrumentów finansowych, które miały być wsparciem dla Ukraińców. Wsparliśmy ich także finansowo. Byliśmy też dysponentem funduszy covidowych, udało nam się przekonać komisję, że można te środki wykorzystać np. na zakup karetek w Polsce. Wspieramy też drobną przedsiębiorczość na Ukrainie, tak żeby zabezpieczyć te podstawowe potrzeby Ukraińców. W kwestii odbudowy tego kraju trudno szacować, bo tu jest za dużo zmiennych. Mamy oczywiście bardzo dobre relacje z Ukrainą, także w kontekście rynków finansowych, ale musimy pamiętać, że tu będziemy rywalizować z całym szeregiem państw znacznie zamożniejszych od nas. Jeśli wojna na Ukrainie zakończy się w inny sposób niż zwycięstwo czy sukces Ukrainy, to czeka nas sytuacja zbliżona do tego, co obserwowaliśmy w czasach zimnej wojny - mówił z kolei Nierada.