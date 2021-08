Polscy strażacy kończą misję w Grecji

Polscy strażacy, którzy pomagają Grekom gasić pożary w tym kraju, kończą w sobotę swoją misję. W niedzielę wracać do Polski. Potrwa to do wtorku lub środy.

Jutro strażacy będą pracować ostatni dzień i w niedzielę ruszą w drogę powrotną – poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski. Plan powrotu zakłada, że wyjadą z Grecji w niedzielę rano, a w Polsce będą późno we wtorek lub w środę rano.

W związku z tym w piątek odbyło się ich pożegnanie. Bazę polskich strażaków odwiedzili: Michalis Chrisochoidis - grecki minister ds. ochrony obywateli, Vasilios Papageorgiou - główny sekretarz ds. ochrony ludności, gen. Stefanos Kolokouris - komendant główny straży pożarnej, płk. Jan Kurdziałek - attache ds. obronnych ambasady Republiki Polski w Grecji.

Podziękowali oni strażakom za ich zaangażowanie, profesjonalizm i pomoc przy gaszeniu pożarów. „Minister przekazał tabliczki pamiątkowe dla komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz dowódcy i zastępcy dowódcy GFFFV Poland, czyli st. bryg. Marcina Kędry i mł. bryg. Pawła Dąbrowy” - poinformował PAP mł. bryg. Daniel Mucha.

W ostatnich dniach misji strażacy z Polski monitorują sytuację pożarową i prowadzą działania w rejonie Attyki.

Polska skierowała do Grecji dwa moduły GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles, czyli moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów) z Wrocławia i Poznania.

(PAP)/gr