Rośnie wymiana handlowa Polski z Chinami i USA

Począwszy od 2022 r., zarówno w imporcie, jak i eksporcie obserwujemy niekorzystne tendencje w wymianie Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej – podał PIE w raporcie poświęconym handlowi zagranicznemu. Według ekonomistów Instytutu, to efekt słabego wzrostu w UE.

„Od 2022 r. wymiana handlowa Polski pozostaje w fazie stagnacji. Jest to związane przede wszystkim ze słabszym popytem zewnętrznym ze strony kluczowych partnerów handlowych. Największy negatywny wpływ ma spowolnienie gospodarcze w Niemczech, które od dwóch lat wywiera negatywny wpływ na polski eksport” – przekazał Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie na temat polskiego handlu zagranicznego.

W raporcie przypomniano, że według GUS wartość polskiego eksportu w pierwszym kwartale 2025 r. osiągnęła poziom 88 mld euro, a więc pozostała na zbliżonym poziomie do tej z I kw. 2024 r. Jednak wartość importu, liczona w euro, w I kw. 2025 r. wzrosła o 6 proc. w ujęciu rocznym. W przeliczeniu na złote eksport w I kw. spadł o 3 proc., zaś import zwiększył się o 3 proc., co wynikało z umocnienia się złotego w pierwszych trzech miesiącach roku. PIE wskazał, że od pięciu miesięcy Polska notuje deficyt w bilansie handlowym.

„Począwszy od 2022 r., zarówno w imporcie, jak i eksporcie obserwujemy niekorzystne tendencje w wymianie z państwami członkowskimi UE, co podkreśla słabość wzrostu gospodarczego w UE. Import z państw spoza UE rósł szybciej niż z UE (…). Jedyny wyjątek stanowi import w okresie od stycznia 2023 r., gdzie znaczące redukcje w obrotach z państwami spoza UE wynikają z efektu wysokiej bazy porównawczej z 2022 r., ukształtowanej w kontekście działań wojennych” – wskazano w raporcie PIE.

Eksportujemy dla branży motoryzacyjnej

Analitycy Instytutu wskazali, że w strukturze wartościowej polskiego eksportu największą pozycję stanowią części do pojazdów, jednak ich sprzedaż zagraniczna zanotowała spadek o 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W ujęciu rok do roku, najwyższą dynamikę wzrostu odnotowują komputery/serwery (25 proc.), wyroby czekoladowe oraz produkty drobiarskie. Po przeciwnej stronie spektrum znajdują się pojazdy ciężarowe ze spadkiem rzędu 22 proc., samochody osobowe (spadek o 20 proc.), a także monitory i wyroby tytoniowe. Akumulatory elektryczne, po znaczącym załamaniu w 2024 r., nadal podlegają presji spadkowej, tracąc kolejne 8 proc. wartości eksportu.

Niemcy pozostają głównym odbiorcą polskich towarów

„Niemcy pozostają głównym odbiorcą polskich towarów. Ich udział jednak w ostatnich dwóch latach spadł z 29 proc. w pierwszym kwartale 2023 r. do 27 proc. w tym samym okresie 2025 r. Ma to związek ze spowolnieniem gospodarczym w Niemczech. Wartość eksportu z Polski do Niemiec odnotowała spadek rzędu 2,2 proc. r/r w pierwszym kwartale 2025 roku, co stanowi odzwierciedlenie trwającej stagnacji gospodarczej na rynku niemieckim. W pierwszym kw. 2025 r. import z Niemiec w ujęciu r/r pozostał stabilny, przy niewielkim spadku wartości eksportu” – podano w raporcie.

Rośnie wymiana z Chinami i USA

Za to rośnie import z Chin. W pierwszym kwartale 2025 r. jego udział w polskim handlu wzrósł do 14 proc.

„Po przejściowym osłabieniu na początku 2024 roku, import z Chin do Polski dynamicznie odzyskuje impet. W pierwszym kwartale 2025 r. wartość towarów sprowadzanych z Chin przekroczyła 13 mld euro, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Struktura importu z Chin do Polski zdominowana jest przez produkty zaawansowane technologicznie oraz komponenty dla sektora motoryzacyjnego” – poinformował PIE.

W raporcie wskazano, że maleje wartość importu smartfonów z Chin. Rośnie za to - i to znacząco – przywóz odbiorników telewizyjnych, podzespołów komputerowych, komponentów samochodowych oraz nośniki danych.

„Wartość polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych wzrosła o 12 proc. r/r w pierwszym kwartale 2025 r. Wartość eksportu do Stanów Zjednoczonych osiągnęła rekordową wartość 1,14 mld euro w marcu 2025 r. Taki wzrost mógł być także efektem przyspieszenia wysyłek związany ze spodziewanym wzrostem barier celnych (…). Z kolei import w pierwszym kw. 2025 r. wzrósł o 20,5 proc. r/r osiągając szczyt (1,81 mld euro) w styczniu 2025 r.” – podał Polski Instytut Ekonomiczny.

PAP, sek

