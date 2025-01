Znana sieć wycofuje się z Polski. Była obecna w galeriach

Sieć sklepów kosmetycznych The Body Shop 22 lutego bieżącego roku kończy działalność na polskim rynku - poinformowała firma na swojej stronie internetowej. Sklep internetowy przestanie działać 26 stycznia - dodano.

The Body Shop Polska kończy działalność na rynku polskim w dniu 22.02.2025 - napisała firma w komunikacie.

Dodała, że sklep internetowy przestanie działać 26 stycznia. Tego samego dnia zakończy się też program lojalnościowy marki. Zapewniono, że punkty uzbierane w programie można wykorzystać w sklepach stacjonarnych i na stronie do tego dnia, a karty podarunkowe można realizować do 22 lutego w działających sklepach stacjonarnych.

Sprzedaż w centrach handlowych: Galeria Krakowska, Centrum Handlowe Serenada, Silesia City Center oraz Forum Gdańsk zostanie zakończona w dniu 26.01.2025 - dodano.

The Body Shop to działająca w Polsce od 2007 roku brytyjska sieć detaliczna zajmująca się handlem kosmetykami, w tym m.in. produktami do pielęgnacji włosów, ciała i twarzy. Pierwszy sklep otworzyła Anita Roddick w 1976 roku w Brighton w Anglii. W 2006 roku The Body Shop dołączył do L’Oreal Group, a w 2017 do Natura &Co. Natomiast w 2023 roku sieć została przejęta przez Aurelius Group.

pap, jb

