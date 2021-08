Muzułmanie w Hiszpanii zadowoleni z władzy talibów

Muzułmańska Platforma Przeciwko Islamofobii w Hiszpanii, organizacja z siedzibą w Barcelonie i otrzymująca finansowanie od władz tego miasta, w mediach społecznościowych wyraziła zadowolenie z przejęcia władzy przez talibów i zakończenia „opresji postkolonialnej” w Afganistanie.

Muzułmańska Platforma Przeciwko Islamofobii otrzymuje pomoc finansową na swoją działalność od władz Barcelony i szczyci się na swoich stronach internetowych utrzymywaniem bardzo dobrych relacji z burmistrz Ada Colau.

Według dziennika „El Mundo” w piątek, gdy w Afganistanie trwało szybkie przejmowanie władzy przez talibów, zarejestrowana przez regionalny rząd Katalonii muzułmańska organizacja z siedzibą w Barcelonie opublikowała tweet: „Świętujemy, że niezawisły naród (afgański - PAP) uwolnił się od postkolonialnej opresji. Niech będzie wiadomo: talibowie doszli do władzy, nie oddając ani jednego strzału. Czekamy na to, co się wydarzy, będziemy informować”.