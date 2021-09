Błaszczak: Terytorialsi rozpoczęli operację "Silne Wsparcie"

Żołnierze obrony terytorialnej rozpoczęli operację „Silne Wsparcie”; będą wspierać mieszkańców terenów objętych stanem wyjątkowym i informować, co zrobić w sytuacji zagrożenia - poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak

Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły operację „Silne Wsparcie”. Terytorialsi spotykają się dzisiaj z samorządowcami z terenów objętych stanem wyjątkowym. Żołnierze będą wspierać mieszkańców i informować o tym jak się zachować w sytuacji zagrożenia - napisał w piątek na Twitterze Błaszczak.

Błaszczak zapowiedział w czwartek, że żołnierze WOT będą patrolować miejscowości objęte stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią oraz informować mieszkańców o zagrożeniach i wspierać samorządy w ochronie systemów informatycznych.

Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Rząd argumentował to sytuacją na granicy z Białorusią, gdzie reżim Łukaszenki prowadzi „wojnę hybrydową”, używając do tego migrantów, a także zbliżającymi się manewrami wojskowymi Zapad. Wskazywano, że Polska musi zapewnić bezpieczeństwo swojej wschodniej granicy, która jest jednocześnie granicą UE.

Na obszarze obowiązywania stanu wyjątkowego dorośli muszą nosić przy sobie dokument tożsamości, a uczące się młodzież poniżej 18 lat legitymację szkolną. Obowiązuje również zakaz przebywania na tym obszarze innych osób niż mieszkańcy lub do tego uprawnieni. Zawieszono tam możliwość organizowania zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych. Nie można również filmować i fotografować „określonych miejsc, obiektów lub obszarów”.

PAP/mt

Czytaj też: Dworczyk: Polska zgodziła się przyjąć na okres do 3 miesięcy 500 Afgańczyków