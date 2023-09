Szef MON: żeby utrzymać pokój, Wojsko Polskie musi być silne

Nie chcemy wojny, ale żeby utrzymać pokój Wojsko Polskie musi być silne, musi być obecne na całym terytorium naszego kraju - powiedział w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w trakcie spotkania z mieszkańcami Strzyżowa (Podkarpackie).

Błaszczak podkreślił, że Wojsko Polskie musi być silne, żeby odstraszało potencjalnego agresora, dlatego zakładane są nowe jednostki wojskowe, a jednostki istniejące są wzmacniane poprzez wyposażanie w nowoczesną broń.

Szef MON przypomniał, że od sześciu lat w Polsce działają Wojska Obrony terytorialnej; powoływane do życia są również nowe jednostki wojsk operacyjnych.

Dodał, że artyleria rakietowa do Wojska Polskiego wraca po 18 latach przerwy.

Minister zwrócił też uwagę, że zwiększono liczebnie jednostkę stacjonującą w Nisku, a na poligonie w Nowej Dębie powoływany jest 18. Pułk Artylerii, który wchodzi w skład, reaktywowanej po rozwiązaniu przez rząd koalicji PO-PSL, 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Błaszczak dodał, że batalion w Żurawicy w powiecie przemyskim na Podkarpaciu zostanie wyposażony w czołgi Abrams.

Minister w swoim wystąpieniu przypomniał, że przed przyjazdem do Strzyżowa wziął udział w święcie Wojsk Obrony Terytorialnej, które odbyło się w Rzeszowie. W tym kontekście powiedział, że w województwie było tak dużo zgłoszeń do tej formacji, że utworzona została druga, przemyska brygada WOT.

Błaszczak zaznaczył również, że w piątek w województwie warmińsko-mazurskim obserwował „pierwsze od 20 lat lądowanie na drodze samolotu F16”.

„Będziemy budować takie drogowe odcinki lotniskowe również w innych częściach kraju. To jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny, żeby takie miejsca były gotowe do przyjęcie sił powietrznych” – wyjaśnił.

Podkreślił także, że ważne jest, żeby nie dzielić Polski.

Zapewnił, że podobnie jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju.

Szef MON zachęcał również mieszkańców Strzyżowa, aby wzięli udział w referendum, które odbędzie się razem z wyborami i na pytania referendalne odpowiedzieli cztery razu „nie”.

„Jest to ważne, bo stoimy przed groźbą, bardzo realną, destabilizacji Polski poprzez napływ imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, z Azji. Partia (Manfreda) Webera i (Donalda) Tuska, EPP (Europejska Partia Ludowa-PAP), naciska, żeby w przyszłym tygodniu odbyła się w Parlamencie Europejskim debata na temat ustanowienia mechanizmu relokacji, czyli przenoszenia tych ludzi, którzy napływają do Europy, z jednego państwa europejskiego do innych. To nic innego niż zaproszenie kolejnych fal migracji do tego, żeby napływali do Europy” – mówił Błaszczak.