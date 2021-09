Budowa Polskiej Doliny Cyfrowej idzie naprzód

Microsoft wzmacnia swoje zaangażowanie w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, uruchamiając Aleję Innowacji, szkoląc 150 tys. osób i czyniąc postępy w budowie polskiego regionu przetwarzania danych

Tylko w 16 miesięcy po ogłoszeniu inwestycji wspierającej rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft przeszkolił ponad 150 000 osób w zakresie zaawansowanych rozwiązań IT, przyjął ponad 50 firm do grona Innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, a ponad 120 rozwiązań zostało stworzonych przez partnerów w Warszawskim Centrum Technologicznym Microsoft.

Microsoft ogłasza dziś znaczący postęp w realizacji swojego kompleksowego planu inwestycyjnego ogłoszonego w maju 2020 r. w celu przyspieszenia innowacji i transformacji cyfrowej w Polsce: otwarcie Alei Innowacji, podniesienie kwalifikacji ponad 150 000 osób oraz wsparcie klientów ponad 120 rozwiązaniami chmurowymi opracowanymi przez partnerów. Firma przekazała też więcej informacji na temat planowanego w kraju regionu przetwarzania danych. Ambicją firmy jest wzmocnienie pozycji Polski, jej obywateli i przedsiębiorstw jako globalnych graczy cyfrowych.

Kompetencje dla innowacji

Podnoszenie kwalifikacji jest kluczowe dla innowacyjności i rozwoju biznesu. Według badania Microsoft „AI&skills”, polskie firmy najbardziej zaawansowane we wdrażaniu AI potwierdziły już korelację pomiędzy rozwojem umiejętności pracowników a wzrostem innowacyjności i konkurencyjności. Szerokie kompetencje cyfrowe są wysoko cenione, ponieważ w Polsce wciąż brakuje 50 tys. specjalistów IT, jak wynika z najnowszego raportu The Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 przedstawionego przez Komisję Europejską.

Odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie, w ciągu zaledwie 16 miesięcy Microsoft przeszkolił ponad 150 tys. pracowników biznesowych IT, ekspertów IT i studentów.

Polska ma wysoki poziom kompetencji, utalentowanych ludzi i rodzime firmy IT, które wyzwalają ducha innowacyjności. Dzięki wielkim talentom informatycznym i duchowi przedsiębiorczości oraz szybko transformującemu się sektorowi przedsiębiorstw, od małych do dużych, Polska ma ogromny potencjał, aby stać się cyfrowym sercem Europy. Dziś ogłaszamy, że kontynuujemy nasze silne wsparcie dla sukcesu polskich talentów programistycznych i nie tylko, tworząc możliwości kształcenia i dokształcania dla kolejnych 150 000 pracowników, partnerów i studentów w nadchodzącym roku - powiedział Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft Polska.

Chmura z polskim kodem pocztowym - region przetwarzania danych Microsoft w budowie

Fundamentem tego wielowymiarowego planu jest utworzenie nowego regionu przetwarzania danych Microsoft w Polsce. Firma rozpoczęła już budowę trzech centrów danych zlokalizowanych w pobliżu Warszawy. Microsoft potwierdza również, że Azure Availability Zones będą fundamentalną częścią regionu w Polsce, wspierając nasze zobowiązanie do zapewnienia wysokiej dostępności jako części kompleksowej strategii ciągłości biznesowej i odzyskiwania danych po awarii z wbudowanym bezpieczeństwem oraz elastyczną, wysokowydajną architekturą chmury. Lokalna infrastruktura nie tylko przyspieszy rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce, ale także umożliwi sektorowi publicznemu, firmom i branżom regulowanym korzystanie z potencjału chmury do tworzenia innowacji i realizacji nowych projektów. Dodatkowo, lokalizacja regionalna znacząco obniży wskaźniki latencji, umożliwiając firmom w Polsce jeszcze szybsze skalowanie i wdrażanie technologii.

Polski region przetwarzania danych będzie częścią globalnej infrastruktury chmury Microsoft, obejmującej ponad 60 ogłoszonych regionów z dostępnością usług Microsoft Azure w ponad 140 krajach, połączonych siecią ponad 165 000 mil podmorskich i naziemnych włókien światłowodowych. Firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie w 100 procentach zasilana energią odnawialną, w tym w swoich centrach danych.

Microsoft zaprasza na wirtualną wycieczkę po centrum danych

Aleja Innowacji - od inteligentnego domu, cyfrowych restauracji, inteligentnych sklepów i miast z bankami i szkołami przyszłości, po uczące się fabryki, nowoczesną opiekę zdrowotną i zrównoważony rozwój

Dziś uruchamiamy Aleję Innowacji Polskiej Doliny Cyfrowej - przestrzeń, w której ożywają przełomowe technologie dla wszystkich sektorów rynku. Każda branża działa inaczej, a pandemia w różny sposób obnażyła cyfrowe luki. Microsoft Technology Center chce wesprzeć każdą z firm w budowaniu ich biznesowej odporności. Rozwiązania 126 zgromadzonych tu firm partnerskich pozwolą klientom z każdej branży wykorzystać potencjał chmury obliczeniowej i cyfrowej transformacji. Klienci otrzymują pełne wsparcie ekspertów Microsoft z Polski i ze świata oraz partnerów firmy w tworzeniu rozwiązań dla takich sektorów jak energetyka, przemysł, ochrona zdrowia, finanse, handel detaliczny czy obronność i administracja publiczna.

To miejsce, w którym powstają prototypy, możliwe jest testowanie i wdrażanie technologii, które wpłyną na transformację wielu sektorów gospodarki. W ciągu ostatnich 16 miesięcy ponad 50 firm z różnych branż przystąpiło do programu Innowatorzy Polskiej Doliny Cyfrowej, aby podzielić się swoimi doświadczeniami w dostarczaniu innowacji w swoich organizacjach i dla swoich klientów.

Jednym z rozwiązań, które będzie można obejrzeć w Alei Innowacji jest odtworzony w rozszerzonej rzeczywistości projekt inwestycji Browarów Wrocławskich, firmy deweloperskiej Archicom. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, HoloLens2 i platformy Azure, w łatwy, intuicyjny sposób można doświadczyć nowej, miejskiej przestrzeni. Już teraz będąc w centrum technologicznym Microsoft w Warszawie, w jednej chwili przenieść się można do wrocławskiej inwestycji mixed-use położonej na zrewitalizowanym terenie dawnego XIX-wiecznego Browaru Piastowskiego nad Odrą.

Cyfrowe technologie stają się nieodłącznym i perspektywicznym elementem, który wspiera Archicom w projektowaniu inwestycji. Klientocentryczne podejście podpowiada inwestorowi, w jaki sposób kreować przestrzenie, aby odpowiadać na aktualne potrzeby mieszczan. Inteligentne modelowanie 3D budynków ułatwia projektowanie na wszystkich etapach, uwzględniając m.in. ocenę parametrów akustycznych, odległości budynków, czy stopnie nasłonecznienia mieszkań. Tworzone architektoniczne projekty 3D wspomagają również precyzyjne odtwarzanie zabytkowych budynków i ich elementów, wplatając część z nich w nowoczesne segmenty.

IT odgrywa rolę wtedy, gdy buduje profIT i benefIT, a w centrum uwagi znajduje się człowiek. Innowacje wykorzystane w projektach Archicom pomagają tworzącym je zespołom obejrzeć dokładnie mieszkanie, loft czy apartament jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Pozwala to również kontrolować i realizować projekt dopasowany do potrzeb klientów. Dodatkowo przyszli mieszkańcy przed zakupem, mogą zobaczyć z bliska przyszłość, miejsce które dopiero powstaje i ocenić nową dla siebie przestrzeń do życia - mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom S.A.

Wszystkie rozwiązania prezentowane w Alei Innowacji Polskiej Doliny Cyfrowej to nie przyszłość, ale gotowe do wdrożenia technologie. Każda firma, niezależnie od branży, może jeszcze lepiej obsługiwać swoich klientów, dostarczać bardziej dopasowane usługi i produkty wykorzystując potencjał chmury, sztucznej inteligencji czy rozszerzonej rzeczywistości. Innowacje dzieją się tu i teraz - wielu naszych klientów już wykorzystało potencjał rozwiązań stworzonych we współpracy z partnerami Microsoft i inżynierami w MTC - mówi Jarosław Sokolnicki, Head of Microsoft Technology Center.

Innowacje rodzą się tam, gdzie spotykają się wyjątkowe umiejętności cyfrowe oraz technologia chmury i moc obliczeniowa. Solidny rozwój pierwszego w Europie Środkowej i 46. na świecie Microsoft Technology Center pozwala polskim klientom czerpać korzyści z tego sojuszu i silnego zaangażowania partnerów Microsoft.

Badanie Economist Intelligence Unit opublikowane w maju 2021 r. na zlecenie Microsoft wykazało silną korelację - im bardziej firmy były skoncentrowane na cyfrowej transformacji, tym szybciej były w stanie przywrócić działalność operacyjną i umożliwić ludziom dalszy rozwój po pandemii. Zgodnie z wynikami badania, technologia chmury przyniosła szczególną wartość - 50% organizacji stwierdziło, że odegrała ona kluczową rolę w ich działaniach po pandemii COVID-19. Na kolejnych miejscach znalazły się technologie umożliwiające pracę zdalną (40%), sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (33%) oraz Internet rzeczy (31%).

Partnerzy i klienci, których rozwiązania można obejrzeć w Alei Innowacji:

