Wkrótce ostatnie losowania Loterii Narodowego Programu Szczepień

To już ostatnie dni, żeby wziąć udział w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Już 6 października (środa) zostanie przeprowadzone jej finałowe losowanie, w którym do wygrania będzie dwa razy po 1 000 000 zł oraz dwa samochody Toyota C-HR!

Tego dnia odbędą się także ostatnie losowania: nagród miesięcznych, w którym ponownie do wygrania będą dwa samochody Toyota Corolla i dwa razy po 100 000 zł oraz nagród tygodniowych – z pięcioma wygranymi po 50 000 zł i 60 hulajnogami elektrycznymi. O wygranej szczęśliwcy będą informowani w pierwszej kolejności telefonicznie, a następnie za pomocą wiadomości sms.

Przypominamy, że rejestracja do loterii trwa do 30 września 2021 roku. W losowaniach nagród biorą udział osoby pełnoletnie, które zarejestrowały się do loterii i dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19, przy czym nie ma znaczenia czy w pełni zostaliśmy zaszczepieni np. pół roku lub miesiąc przed startem loterii, czy uczynimy to przykładowo we wrześniu. Rejestracji można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Przez cały czas trwania loterii są również przyznawane nagrody natychmiastowe, w których co 500. osoba spełniająca warunki loterii wygrywa 200 zł, a co 2000. uczestnik – 500 zł.

Od 1 lipca, czyli od startu loterii, ponad 8 tys. uczestników trafiło nagrody natychmiastowe. Zwycięzcy nagród natychmiastowych są informowani o wygranej SMS-em wysłanym przez Totalizator Sportowy. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii do zwycięzców trafił SMS z PKO Banku Polskiego (nazwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu można realizować wygraną bezpośrednio w bankomatach należących do banku. Nagrodę można również wypłacić w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego.

W SMS-ie z PKO BP najważniejszy dla zwycięzcy jest kod awizo. Pamiętajmy, że nie ma w nim żadnego odesłania na jakąkolwiek stronę www, linku czy prośby o podanie danych lub potwierdzenia odbioru SMS-a itd. Otrzymując ten SMS wystarczy wpisać kod w bankomacie PKO Banku Polskiego i postępować zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie bankomatu. Wygraną można odebrać również w dowolnej placówce lub agencji PKO Banku Polskiego. Nie musimy wykonywać żadnych innych czynności.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy wreszcie finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu przekaże informacje telefonicznie oraz za pomocą wiadomości sms. Ponadto wyniki losowań trafią na stronę internetową loterii.

Pamiętajmy też, że wyniki losowań będą publikowane na stronie loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria

Więcej informacji na temat bezpiecznego udziału w Loterii Narodowego Programu Szczepień pod adresem: https://www.gov.pl/web/loteria/bezpieczenstwo

Czytaj też: Dla kogo trzecia dawka?

Mat.Pras./KG