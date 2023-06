Najwspanialsze skarby narodu ocalone na Jasnej Górze. Wkrótce premiera nowego programu

Już 26 sierpnia o godzinie 15:50 w TVP Historia będziemy mogli obejrzeć program „Polska i Kult Maryjny”. Ta wyjątkowa produkcja po raz pierwszy zostanie wyemitowana na zamkniętym pokazie o godzinie 12:00 w Katedrze Garnizonowej przy ul. Długiej w Warszawie.

Film opowiada o szczególnym miejscu, jakim jest dla Polaków Sanktuarium na Jasnej Górze i opiece, jaką nad naszym krajem roztacza Najświętsza Maria Panna.

Nawet w najbardziej tragicznych dniach naszej historii na Jasnej Górze zawsze słychać było język polski. Jak mówi Leszek Lombarski prezes Fundacji Dziedzictwa Historii im. profesora Bronisława Pury, pomysłodawcy projektu: „Nasza ekipa chciała pokazać najcenniejsze skarby naszego narodu tak pieczołowicie ratowane i przechowywane przez Ojców Paulinów dla kolejnych pokoleń Polaków. Dzięki Ojcom możemy pokazać jedyny na świecie Złoty Krzyż Konfederacji Barskiej, który należał do bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierza Pułaskiego, Order Złotego Runa – dar dworu madryckiego dla króla Władysława IV z którym król pokazany jest na XVII wiecznych portretach. Wspaniałe wypowiedzi Ojców Paulinów i wybitnych cenionych w świecie autorytetów nauki pokazują jak wielkie znaczenie miała Jasna Góra w tworzeniu narodu, w jednoczeniu Polaków, w nadziei na niepodległość.”

Mecenat nad dziełem objęła Fundacja Stefczyka oraz senator RP Grzegorz Bierecki.

To dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę dla tak ważnej dla naszej historii produkcji telewizyjnej. Program ma wydźwięk szczególny, bo opowiada o samym rdzeniu naszej narodowej tradycji. Autorowi udało się pokazać nasze narodowe artefakty złożone w jasnogórskim skarbcu, u stóp Najświętszego Obrazu. W ten sposób odbywamy swoistą podróż przez wieki chrześcijaństwa w naszym kraju. I przez te wszystkie wieki naszej historii widzimy jak Matka Boża miała nasz naród pod swoją opieką. Była z nami w chwilach narodowych tryumfów, nie opuściła nas w latach klęsk. Myślę, że to właśnie dzięki JEJ wstawiennictwu przetrwaliśmy najciemniejsze lata zaborów oraz okupacji niemieckiej i sowieckiej. Kult Maryi ma dla Polaków wymiar szczególny, co widać zarówno w naszym narodowym sanktuarium na Jasnej Górze, jak i w miejscu szczególnie bliskim mojemu sercu - sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Kodniu - powiedział senator Grzegorz Bierecki.

Premiera w TVP Historia, 26.06.2023 godz. 15:50.

Honorowy Patronat nad dziełem objęli: Senator Grzegorz Bierecki oraz biskupi: JE Wiesław Lechowicz - biskup polowy Wojska Polskiego oraz JE Michał Janocha - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Finansowego wsparcia produkcji udzielili: Fundacja Stefczyka, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewcza oraz Lotto. Totalizator Sportowy.

PF