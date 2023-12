Wariant Kraken: Zobacz jak i gdzie się zaszczepić!

Od 6 grudnia każda osoba, która skończyła 12 lat, może przyjąć nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Obecnie dostępnych jest 210 tys. szczepionek, a pod koniec przyszłego tygodnia dotrze kolejne 200 tys. - poinformowała rzecznik resortu zdrowia Iwona Kania.

Od 6 grudnia br. każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Dostępna będzie szczepionka Nuvaxovid (firmy Novavax) zmodyfikowana na podwariant koronawirusa XBB.1.5.

Ile szczepionek trafiło do Polski?

Rzecznik resortu zdrowia Iwona Kania przekazała, że do Polski na ten moment dotarło 210 tys. szczepionek, a pod koniec przyszłego tygodnia dotrze kolejne 200 tys.

Podkreśliła, że z analiz Ministerstwa Zdrowia wynika, iż liczba ta jest wystarczająca i „wszystko jest pod kontrolą”.

Szczepionkę można przyjąć jako kolejną dawkę w rozpoczętym cyklu szczepień. Osoby do tej pory niezaszczepione otrzymają dwie kolejne dawki w odstępie 3 tygodni.

Kto powinien się szczepić?

Osoby starsze, z obniżoną odpornością i pracownicy medyczni powinni się zaszczepić kolejną dawką przypominającą.

Kolejną dawkę przypominającą powinny przyjąć zwłaszcza osoby, które: mają co najmniej 60 lat; mają obniżoną odporność lub choroby współistniejące, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku co najmniej 12 lat); są pracownikami ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Do osób z obniżoną odpornością zaliczani są pacjenci: poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej; w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; po przeszczepach narządowych, przyjmujący leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; mający w ciągu ostatnich 2 lat przeszczep komórek macierzystych; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem wirusem HIV; leczeni aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną; dializowani przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Jak się zaszczepić? Uwaga - TO WAŻNE:

Skierowania na szczepienie zostaną wystawione automatycznie w nocy z 5 na 6 grudnia. Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, w placówce POZ lub w aptece (wykaz dostępny na: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/), przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, a także przez infolinię 989 (w godz. w godz. 7.00 – 20.00) – od 16 grudnia 2023 r. infolinia nie będzie działała.

Jeśli uprawniony do szczepienia nie będzie miał wystawionego e-skierowania, to osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić takie skierowanie, oceniając wiek oraz termin od przyjęcia ostatniej dawki. Musi od niej minąć co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.

PAP/ as/